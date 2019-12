Sicilianca Amalia are o poveste de viață fabuloasă. Fosta stewardeză, căsătorită cu un bucătar italian, patronul unui restaurant în Sicilia, a devenit vedetă după participarea la un show culinar. Extrem de controversată, bârfită de ceilalți concurenți, Amalia Bellantoni a fost mai întâi în echipa lui Cătălin Scărlătescu, apoi acesta a cedat-o echipei lui Florin Dumitrescu.

Amalia Bellantoni a fost stewardeză, însă acum se ocupă de restaurantul familiei, alături de soțul ei, un bucătar vestit în Sicilia. Cei doi au împreună doi băieți, unul de 5 ani și altul de 9 ani.

Dacă în show, Amalia nu a avut viață ușoară, în afara lui, Sicilianca a fost amenințată și hărțuită. Ea spune că totul i s-a tras de la admiratoarele lui Cătălin Scărlătescu.

Citeste si: ”Psycho”, bucătarul de la show-ul culinar care a povestit că ucidea animale și le incendia, a rămas șomer! Decizie drastică a patronilor restarantului din Chișinău

Citeste si: Bianca de la Puterea Dragostei, apariția la tv de care lumea a uitat! Avea 17 ani și era blondă

Citeste si: Legătura neștiută dintre Ioana Filimon și un celebru bucătar de pe micile ecrane! Când i-a pus fosta Miss România inima pe jar bărbatului

”Am fost amenințată după ce am intrat în echipa lui Scărlătescu. Am fost acuzată că am fost aleasă eu pentru că aș fi avut o relație cu Scărlătescu…Nu pot să repet ce mi se spune, mi se spune că vor veni să mă omoare, că o să mi se dea fic la restaurant, că o să mi se închidă restaurantul, de parcă acesta ar fi al meu. Restaurantul este al familiei noastre. S-au legat de copilașii noștri. Mi-au scros să am grijă de copiii mei că nu se știe niciodată ce pot păți. Mi-a spus o angajată de la restaurant că s-a oprit în față o mașină cu două doamne și un domn, care o căutau pe Sicilianca. S-a luat bărbatul de o angajată blondă, iar femeia i-a spus să nu dea în ea, că nu e Sicilianca”, a mărturisit Amalia Bellantoni la tv, după ce a plecat din emisiune.