Sienna nu a rămas să locuiască cu tatăl ei, în SUA. Andreea Antonescu clarifică situația despărțirii de fiica sa. Unde și cu cine stă minora: „A fost o decizie pe care am luat-o împreună”

In articol:

Andreea Antonescu și Traian Spak au divorțat fără scandal, fiind și acum în relații bune, tocmai pentru că au o fiică împreună.

Sienna este cea care îi leagă și cea în jurul căruia acum se învârte o situație care a adus-o pe artistă în centrul mai multor controverse.

Citește și: Andreea Antonescu BIOGRAFIE: Vârstă, înălțime, studii, familie, avere. Cântăreața și-a lansat primul album la doar 12 ani

Sienna nu a rămas să locuiască cu tatăl ei, în SUA [Sursa foto: Instagram]

Sienna locuiește cu bunica, în America

Recent, vedeta spunea la TV că fiica sa a vrut să rămână în SUA, la tatăl său, pentru studii, iar toți au crezut că fata a ales să îi fie aproape mai mult lui Traian Spak.

Însă, adevărul se pare că este altul. Sienna nu locuiește nici cu mama, dar nici cu tata, deși se află în America acum.

Citeste si: “Crucea este crăpată.” Ileana Ciuculete ar putea fi deshumată la 7 ani de la decesul ei. Motivul pentru care copiii ei vor acest lucru- kfetele.ro

Citeste si: Vestea cruntă despre VIOREL Lis! Din păcate, e adevărat. Oana Lis a confirmat- bzi.ro

Pe Instagram, cântăreața a luat cuvântul și a explicat cum stau, de fapt, lucrurile. Conform celor spuse de Andreea Antonescu, fiica sa a ales din pură dorință să vadă cum este viața de elev și în Statele Unite ale Americii, având în vedere că acolo a început și grădinița.

Dacă îi va plăcea sau nu ori dacă perioada de studii peste hotare se va lungi sau nu, rămâne de văzut, totul fiind la alegerea copilei.

De altfel, ea spune că ce tocmai a declarat nu s-a înțeles bine, căci fiica sa nu locuiește acum cu tatăl ei. Pentru a nu o știi singură printre străini ori într-un campus de elevi, Andreea Antonescu și-a trimis mama peste hotare, pentru a avea grijă de Sienna.

Cele două locuiesc în L.A., în timp ce Traian, care are o relație foarte bună cu fiica sa, locuiește în alt stat, dar asta nu îi împiedică să se vadă foarte des.

”Vorbim acum de Sienna, care a ales să rămână în SUA, la tatăl ei, la Traian. Totul a început de la interviul pe care l-am dat săptămână trecută. Nefiind persoana care vrea să își spele rufele în public, am spus ideile în mare, esențiale, că Siena locuiește în SUA, că mie îmi este foarte greu fără ea, lucru care este total adevărat.

Sienna a ales să meargă în state la studii pentru un an și asta deoarece ea a făcut un an de grădiniță acolo, după care, în vacanțe, urma tot felul de cursuri, i-a plăcut și tocmai de asta s-a decis ca un an să încerce să studieze acolo. Nu este o decizie luată definitiv, este doar o încercare, nu e vreo garanție că va rămâne și anul următor acolo, e posibil să se întoarcă în România și să-și continue studiile aici.

A fost o decizie pe care am luat-o împreună cu mama, s-a mutat și ea acolo pentru o perioadă, pentru a fi alături de Siena, pentru a nu-mi trimite copilul într-un campus, să nu rămână singură.

Sienna locuiește acum în L.A., împreună cu mama mea, Traian locuind într-un alt stat, în Nevada. Într-adevăr, se văd foarte des, au o relație frumoasă, exact cum a fost și până acum, dar nu există această variantă: ca Siena să fi ales să fi rămas cu Traian”, a spus Andreea Antonescu pe Instagram.

Citește și: Andreea Antonescu a împlinit 40 de ani! Artista și-a petrecut ziu de naștere departe de România

Ulterior, viitoarea mămică a explicat că imediat ce va aduce pe lume cel de-al doilea copil și medicul îi va permite să călătorească din nou cu avionul, își va vizita fiica. Lucru pe care și Sienna îl va face în prima sa vacanță.

”Eu tot anul acesta am fost pe drumuri, până în punctul în care mi s-a interzis să mai zbor pentru bebelină. Și imediat ce voi avea posibilitatea să zbor, voi merge acolo, iar ea va veni aici cu prima ocazie, în prima vacanță”, a mai spus cântăreața.