„Sigur sunt ale Mihaelei Rădulescu” Dani Oțil se ascunde „printre picioarele” Gabrielei Prisăcariu. Fotografia care a stârnit hohote de râs în mediul online

In articol:

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din lumea mondenă din țara noastră. Cei doi au devenit părinți în urmă cu aproape un an, iar acest lucru i-a unit mai mult ca niciodată. Prezentatorul TV este recunoscut pentru glumele pe care le face inclusiv legate de propria familie, dar și pentru autoironia fină pe care o afișează.

De-a lungul timpului, s-au făcut numeroase glume pe seama diferenței de înălțime care există între Dani Oțil și soția sa, Gabriela Prisăcariu, și se pare că nici nu este deranjat de aceste comentarii ironice la adresa cuplului său. Recent, matinalul a postat în mediul online o imagine în care se autoironizează legat de faptul că este mai scund decât soția sa.

Citeste si: „Am fost la un pas de divorț” Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au fost pe punctul de a încheia relația, după o discuție aprinsă. De la ce a pornit totul?

Dani Oțil, ironie la adresa propriei persoane

Cu numai câteva momente în urmă, Dani Oțil a postat în mediul online o caricatură cu propria persoană în care se află printre niște picioare lungi și subțiri de femeie, făcând referire la înălțime soției sale. În descrierea fotografiei a lăsat să se înțeleagă că nu poate contesta purul adevăr și că nu îl deranjează că se fac numeroase glume, unele și mai răutăcioase, despre diferența de înălțime care există între el și Gabriela Prisăcariu.

Citeste si: „Sper să nu mor”. Vlăduța Lupău are probleme grave în sarcină înainte să nască- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: „Eu și bărbatul din viața mea ne-am hotărât ca...” Dezvăluirea momentului făcută de Ramona Olaru, în direct la TV! Telespectatorii au rămas mască

„Sa nu ne ascundem dupa deget”, a scris dani Oțil în descrierea fotografiei.

Dani Oțil [Sursa foto: Instagram]

În secțiunea de comentarii, fanii prezentatorului TV s-au amuzat teribil. Nu s-au sfiit să ducă gluma mai departe și să scoată la iveală alte „adevăruri dureroase” despre Dani Oțil și soția sa, Gabriela Prisăcariu.

„Par destul de lungi picioarele, sigur is ale Mihaelei Radulescu”, „Ce tare! Simțul umorului la cote maxime !!!”, „Tu nu te poti ascunde...Și totuși sunt degetele de la picioare...s au după lungimea picioarelor și înălțimea ei...”, „reușită picioarele frumoasei soțiiiii”, „Cred ca ideea de a sta "Sub fusta femeii" are de a face cu a sta" Sub papucul femeii"...zic si eu, nu dau cu paru”, sunt câteva dintre comentariile pe care fanii le-au lăsat în secțiune de comentarii.