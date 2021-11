Silvia Popescu de la Bravo, ai stil! a vorbit în premieră despre tatăl fetiței ei. Dezvăluiri neștiute despre viața sa de film: "Da, am fost amanta cuiva"

In articol:

Silvia Popescu a câștigat două ediții Bravo, ai stil! și publicul a cunoscut-o drept femeia puternică, sinceră, care spune lucrurilor pe nume.

Silvia Popescu de la Bravo, ai stil!, dezvăluirii neștiute despre viața ei

Dincolo de micul ecran, Silvia Popescu are o viață care ar putea deveni scenariul unui film. Și-a deschis sufletul în fața lui Mihai Ghiță în emisiunea "În oglindă" și a vorbit despre bărbatul cu care a făcut un copil.

Silvia Popescu de la Bravo, ai stil! [Sursa foto: Captură YouTube]

Silvia s-a născut la Târgu Jiu, dar întotdeauna și-a dorit să plece din orașul natal. A venit în București la facultate și acesta a fost momentul care i-a schimbat viața.

"Ne-am întâlnit într-un club. Îmi place să dansez și să ascult muzică electronică. L-am atras că eram cuminte și când a aflat că eram virgină. La început a fost o obsesie a mea, ulterior a fost și a lui.

10 ani m-am rugat în fiecare zi de 10 ori pe zi să fiu familie cu el, să ne căsătoritm. El nu vedea asta niciodată, nu mă vedea atunci. Era un bărbat liber nu ca statut, era căsătorit. Era un bărbat care umbla, nu îți dădeai seama că era căsătorit.

Nu m-am simțit amantă. Când ești copil nu îți dai seama. Când ai 20 de ani nu îți dai seama.

Când am făcut vreo 32 de ani mi-am dat seama și am realizat că ce vedeam nu era realitatea. E o discuție atât de ciudată. Da, am fost amanta cuiva. Nu era ca și când soția avea alte beneficii, poate doar financiare. La vârsta aceea nu îmi dădeam seama cât atârnă pe spatele meu. Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplatit, mi-a dat un copil, el nemaidorind să facă un copil, având deja un copil din altă căsătorie.Când a spus că vrea să ne căsătorim, eu am rămas șocată. Uite că am facut copilul și nu ne-am căsătorit.", a povestit Silvia Popescu.

Silvia Popescu, despre tatăl fetiței ei: "L-am iubit cum nu am crezut că sunt capabilă"

A fost prima ei dragoste și l-a iubit atât de mult, încât sentimentele ei nu au mai fost niciodată la fel de puternice.

"Am iubit cum nu am crezut ca sunt capabilă. L-am iubit așa cum nu am iubit-o nici pe fiica mea când am născut și am stat și mi-am analizat foarte bine sentimentele. Atât m-a bulversat energetic această persoană și atât mi-a dat peste cap principii, idei, valori, încât în momentul acela, acum 5 ani, îți spuneam că este totul. Dacă mă întrebi acum, după ce s-a întâmplat să întâlnesc două persoane extraordinare în viața mea, care m-au făcut să mi se miște pământul sub picioare, nu ar fi fost el dragostea la prima vedere. Dar recunosc că gesturile făcute de inima mea, memoria, sentimente, nu au mai fost capabile ulterior.", a mărturisit Silvia Popescu.

Ce relație are Silvia Popescu cu tatăl copilului ei, în prezent

Silvia Popescu de la Bravo, ai stil!, dezvăluirii neștiute despre viața ei [Sursa foto: Captură YouTube]

Ajunsă la 40 de ani, Silvia Popescu privește cu maturitate experiența vieții ei. Cea mai mare bucurie a ei este fiica ea, care a fost întodeauna un copil dorit. Chiar dacă prezența tatălui este periodică în viața lor, Silvia a depășit obsesia pentru bărbatul pe care l-a iubit.

"Da, a fost un copil programat.(...) Este o relație vie 5 luni, 5 luni nu mai e. Apoi mai e un an, poi 2 ani nu mai e. El i-a spus că dragostea pentru ea e unică, e nedepășită până acum. Doar că tati când nu are bani nu e ok și pleacă să facă bani.

Am avut și momente în care am stat câteva luni de zile. Nu am funcționa trăind unul cu celălalt.", a completat Silvia.

Nu a vrut să vorbească despre ceea ce i-a făcut, dar a fost dezamăgită de tatăl fetiței ei.

"Într-o dimineață m-am trezit și mi-am dat seama că nu m-am gândit la el pentru prima dată în 12 ani și atunci am zis că e clar. În urma unei trădări am simțit ca Silvia nu a mai fost niciodată ea. Mi-a făcut o chestie care m-a deranjat teribil, mi-a distrus toate fundațiile și atunci mi-am dat seama că nu mai e nimic între noi. Îmi este drag în continuare, dar nu aș putea să spun ca îl mai iubesc.", a spus Silvia.