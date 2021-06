Silvia Popescu de la Bravo, ai stil! a fost lovită în lift, de faţă cu fiica sa: "M-am trezit cu un pumn în față"

Silvia Popescu, lovită de o vecină în lift [Sursa foto: Captură YouTube] 14:49, iun 27, 2021 Autor: Adriana Cristiana

Silvia Popescu, câştigătoarea celor două sezoane Bravo, ai stil!, a reușit să rămână în atenția publicului datorită ținutelor sale extrem de bine puse la punct, dar și pentru că spune lucrurilor pe nume. Astfel, învitată la „Detectorul de minciuni”, emisiunea online prezentată de Mihai Hînda, a vorbit despre un eveniment mai puțin plăcut din viața ei.

Silvia Popescu, lovită de o vecină în lift

Mai exact, în urmă cu ceva timp, Silvia era alături de fiica ei superbă în lift. Nu se gândea vreo secundă la ceea ce urma să se întâmple. Pe lângă cele două, mai era și o vecină de-a vedetei, care a avut o reacție de-a dreptul șocantă.

Ținând cont că Evolette este în perioada în care își trăiește copilăria la maximum, se distrează și încearcă să fie cât mai creativă în casă. Fapt pentru care o vecină a fost deranjată de acțiunile acesteia, dar și de faptul că face gălăgie, așa că a decis să își facă singură dreptate. În timp ce era în lift, alături de cele două, Silvia Popescu s-a trezit cu un pumn în față din partea doamnei, chiar în fața fiicei sale.

Silvia Popescu[Sursa foto: Captură YouTube]

Vulcanică din fire, câștigătoarea Bravo, ai stil! a reacționat imediat. Mai în glumă, mai în serios, a declarat că, la momentul actual, vecina problematică merge după ea cu o cameră de filmat, în caz că mai are loc vreun eveniment neplăcut.

Silvia Popescu si Mihai Hînda[Sursa foto: Captură YouTube]

"Eram in lift cu fiică-mea și sub mine locuiește o doamnă care, probabil din cauza vieții pe care a avut-o, pedalează pe zăpadă. Și m-am trezit cu un pumn în față, fix în lift, de față cu fiică-mea. Mi-a sărit sângele puțin pe aici. Fiică-mea se mai joacă prin casă și îi cade un balon, o minge și tipa s-a gândit că mai bine îmi face mie o fentă din asta. Și atunci, din poodle-ul ăla mic, când am devenit rottweiler, ziceai că m-am exorcizat. Vecina mai trăiește, dar acu când vine să se întâlnească cu mine are o cameră de luat vederi în permanență. Nu mint, ea vine cu telefonul deschis când stă de vorbă cu mine. În caz de recidivă la mine, să mă aibă filmată", a declarat Silvia Popescu, la „Detectorul de minciuni”.