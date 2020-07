Simina de la Puterea Dragostei continuă seria atacurilor la adresa Biancăi. După ce aseara, imediat după finala Puterea Dragostei, Simina Loica a postat câteva mesaje jignitoare la adresa Biancăi, astăzi a vorbit pe live pe larg despre acest subiect.

Fanii Biancăi Comănici vor să-i închidă contul de socializare Siminei

In articol:

După ce a postat acele mesaje răutăcioase la adresa Biancăi Comănici, unii dintre fanii au spus că ar vrea să îi dea raport contului de Instagram al Siminei. Astfel, ea a spus că nu îi pasă dacă i se va închide contul pentru că nu trăiește pentru asta.

În cadrul unui live făcut pe Instagram, Simina a avut de spus numai cuvinte urâte la adresa Biancăi.

„Dacă o susțineți pe Bianca, foarte bine! Puteți să urmați același exemplu! Să fumați ceai, să vă filmați în timp ce faceți sex cu iubitul, iubita, soțul și să vă duceți și la tv ca să fiți siguri că se află”, a spus Simina, destul de acidă.

„Ia dă-i 100 de euro să vezi ce poate să-ți facă”, a răspuns ea unui internaut.

Simina Loica, foc și pară pe Bianca: „Nu vă luați cel mai prost exemplu din emisiunea aia”

Faptul că Bianca are o comunitate mare de fani este un lucru știut de toată lumea, motiv pentru care Simina a ținut să puncteze că nu înțelege de ce. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei consideră că Bianca nu este un exemplu bun.

„Eu dacă vorbesc de ea nu spun că trebuie să vă uitați la mine. Eu vă spun să nu vă luați cel mai prost exemplu din emisiunea aia. Bianca e și cu un câine. Dacă îl găsește pe stradă îl ia în apartament și îl violează”, a mai spus Simina pe live.

Simina a spus că și-ar fi dorit să câștige Andreea Pirui, Berna sau Ella.

Simina a ținut să precizeze și că a rămas prietenă cu Andreea Mantea după competiție și au vorbit ori de câte ori au avut ocazia.

„Eu pe lângă că am rămas prietenă cu mulți concurenti, am rămas prietenă și cu Andreea Mnatea și ea este prietenă cu mine. Eu o întreb pe ea că are un copil și știe cum sa-mi dea un sfat foarte bun și de fiecare dată când am ceva de facut și nu stiu, o întreb și ea este lângă mine și mă ajută”, a mai precizat Simina.