Simina Loica, probleme de sănătate! Ce se întâmplă cu fosta concurentă de la Puterea dragostei și fiul ei

Simina Loica este una dintre cele mai îndrăgite concurente din primul sezon al emisiunii Puterea dragostei. Bruneta și-a găsit jumătatea în „casa iubirii”, iar în prezent formează unul dintre cuplurile care au rezistat și după încheierea emisiunii.

Cei doi au împreună un băiețel, pe care îl cheamă Dominic. După câteva zile de pauză de la rețelele de socializare, fosta concurentă i-a anunțat pe fani care a fost motivul absenței sale din mediul online.

Iubita lui Alex Zănoagă a dezvăluit că atât ea, cât și fiul ei, au făcut entoerocolită. Simina Loica le-a cerut sfaturi urmăritorilor ei de pe Instagram, cărora le-a dezvăluit că se simte foarte rău. Deși se aștepta ca mai afectat să fie Dominic, fiul ei se simte mult mai bine și se recuperează rapid.

„Știu că nu am mai postat de mult timp, dar eu și Dominic am făcut enterocolită și ne simțim foarte, foarte rău. Eu de ieri seara, iar Dominic de vineri. Sigur o să ne revenim și o să fim bine. Aștept mesajele voastre cu cine a avut enterocolită și ce ați luat, mai ales la adulți. Dominic este mult mai bine, dar eu încă nu. Mă gândeam că Dominic este mai sensibil, fiind mai mic, dar se pare că eu. Aștept mesajele voastre cu ce ați luat și cât timp v-a ținut”, a declarat Simina Loica, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Simina Loica și Dominic [Sursa foto: Instagram]

Fosta concurentă de la Puterea dragostei a postat un videoclip alături de ea și Dominic, în care le-a mulțumit urmăritorilor ei pentru toate mesajele pe care le-a primit în legătură cu starea ei de sănătate și a fiului ei.

„Buna dimineața, frumoșilor! Pentru ca am primit sute de mesaje, cu lipsa mea pe Instagram 😩 eu și Dominic am făcut enterocolita. Dominic a avut perfuzi și este mult mai bine. Eu sunt binișor! Din toată situația și problema aceasta de sănătate, am tras o concluzie 👌‼️ COPIII SUNT MULT MAI PUTERNICI ȘI REZISTENȚI ‼️ va mulțumim ca v-ați gândit la noi ❤️! Va dorim multă multă sănătate! Aveți grija de voi! ❤️ Va iubim ❤️”, este mesjaul postat de brunetă.

Simina de la Puterea dragostei și Dominic [Sursa foto: Instagram]

Simina Loica, despre presupusa despărțire de Alex Zănoagă: „Stau la el în casă și nu mai sunt cu el...”

Despre Simina Loica și Alex Zănoagă s-a scris mult în ultima perioadă cu privire la o posibilă despărțire între ei.

Cu fiecare ocazie, bruneta a negat aceste speculații. Pe pagina ei de Instagram, ea a mărturisit că primește întrebarea aceasta lunar.

„Întrebarea lunii. Asta mă întrebați de o lună de zile, dacă mai sunt sau nu cu el.

Ei bine, stau la el în casă și nu mai sunt cu el împreună. Cum v-ați gândit la asta? De ce v-ați gândit că nu mai suntem împreună”, a mărturisit Simina Loica.