Simina Loica și Alex Zănoagă s-au despărțit definitiv! Bruneta a făcut anunțul: „Am tot încercat. Copilul vedea doar ceartă și supărări”

Simina Loica și Alex Zănoagă s-au cunoscut în primul sezon al emisiunii „Puterea dragostei”. Sentimentele dintre cei doi au început să fie pe zi ce trece mai puternice, astfel că au decis să părăsească show-ul matrimonial și să-și înceapă viața de cuplu. La scurt timp, bruneta anunța că este însărcinată, iar câteva luni mai târziu a venit pe lume Dominic, fiul celor doi.

Ei bine, relația lor nu a fost lipsită de certuri și împăcări, însă, se pare că de data aceasta pare să fie ceva serios și definitiv, după cum chiar Simina Loica anunță.

Se pare că, în ciuda încercărilor repetate de a rămâne împreună pentru copil, și-au dat seama nu doar că nu le face bine lor, dar nici celui mic.

„ Deci eu cu Alex nu ne mai înțelegeam de acum mult timp, tot am încercat să ne înțelegem, să căutăm o cale pentru copil, dar dacă tu ca om nu ești fericit cu acea persoană, nici copilul nu este fericit. Și dacă copilul vede în fiecare zi ceartă, supărări, pe mama lui că plânge, ce rost are?

Ce rost are să mă vadă pe mine Dominic în fiecare zi supărată, plângând, nervoasă…nu pot să-i ofer lui atenție, educație, nu pot să-i ofer tot ce are el nevoie pentru că eram mereu supărată, mereu plânsă…Nu îmi pare rău că am copilul, copilul este tot ce iubesc eu și o să iubesc toată viața mea și o să mai fiu eu pe Pământ ”, a explicat Simina

Loica, conform Viva.ro

Simina Loica: „ Îmi doresc să fie fericit, să-și facă o relație”

Bruneta spune că Alex Zănoagă s-a refăcut repede după despărțirea de ea și a început să frecventeze cluburile.

Simina Loica a dezvăluit că nu este supărată, ba din contră, speră să-l vadă fericit, ba chiar îi dorește să mai facă un copil de care „să se poată ocupa”.

„Nu-mi pare rău o secundă. Nu-mi pare rău de nimic. Eu nu am nicio problemă, am primit poze cu el că a fost în club, Doamne ajută. Îmi doresc să fie fericit, să-și facă o relație, să-l iubească mai mult decât am putut eu să-l iubesc, să se înțeleagă de 100 de ori mai bine, să facă și un copil, să se poată ocupa de el. Bineînțeles că, Dominic va fi și va rămâne copilul lui toată viața lui. Nu înseamnă că trebuie să stau și eu forțat”, a mai spus bruneta.