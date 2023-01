Simina Loica, transformare fizică radicală în urma operațiilor estetice! Cum arăta fosta soție a lui Alex Zănoagă complet naturală

In articol:

Simina Loica a apărut în atenția publicului în momentul în care a intrat în competiția „Puterea dragostei”, acolo unde și-a găsit dragostea și și-a creat prietenii sincere. Primul bărbat cu care a încercat să aibă o relație în timpul competiției a fost Jador, însă relația a fost sortită eșecului la scurtă vreme după ce au decis

să își dea o șansă.

Ulterior, bruneta a intrat într-o relație cu Alex Zănoagă, cel care i-a fost soț o perioadă și alături de care are și un copil. Nici de data aceasta nu și-a găsit pe deplin fericirea, așa că au ales să divorțeze, urmând că Simina să intre într-o relație cu Alex Bobicioiu, fostul prieten al fostului său soț. În momentul de față, situația dintre cei doi este incertă. De-a lungul timpului, de când sunt împreună, au avut mai multe episoade de despărțiri și împăcări, iar acum se pare că au ajuns, din nou, la despărțire sau, cel puțin, relația lor trece printr-un nou impas.

Simina Loica a ajuns de nerecunoscut în urma operațiilor estetice

Simina Loica și-a făcut o serie de îmbunătățiri fizice de-a lungul timpului. A făcut câteva vizite în cabinetul medicului estetician, iar diferențele sunt acum mai mult decât vizibile. Imaginile de acum mai mulți ani pe care bruneta încă le mai are în mediul online sunt dovada faptului că a evoluat, iar medicul estetician și-a făcut de minune treaba.

Cea mai recentă intervenție estetică la care Simina Loica a apelat a fost mărirea sânilor, intervenție la care s-a supus în urmă cu doar câteva luni. De asemenea, fosta soție a alui Alex Zănoagă și-a mărit buzele, dar a intervenit cu bisturiul și la nivelul nasului, pe care, la un moment dat, l-a considerat prea mare.

Simina Loica și-a pus silicoane după despărțirea de Alex Zănoagă

La scurtă vreme după ce a pus „stop” în relația cu Alex Zănoagă, Simina Loica și-a făcut curaj și a decis că este momentul să-și îndeplinească visul pe care îl avea de multă vreme, să-și pună silicoane. Intervenția a avut un real succes, spre marea bucurie a Siminei.

„Sunt super bine, sunt fericită că am reușit să-mi indeplinesc visul și chiar nu credeam vreodată că o să am tupeu să fac asta. Sunt super bine, am terminat cu operația. Abia aștept să ies din spital.”, a declarat Simina Loica pe rețelele de socializare.