Simona Halep a dat vestea cea mare! Vrea să devină mămică: „O să depășească orice senzație pe care am avut-o în tenis”

In articol:

Simona Halep este una dintre cele mai cunoscute sportive din lume. Românca a luptat întotdeuan pentur visul ei și nu s-a dat bătută. Ea a atins prima poziție în clasamentul mondial WTA, în două rânduri, între anii 2017 și 2019. În cadrul unui interviu cu Andi Moisescu, celebra sportivă a povestit care au fost cele mai fericite momente din cariera sa în tenis.

„Cele mai fericite zile din viața mea în tenis au fost atunci când am câștigat Roland Garros la junioare, când am devenit și numărul 1 și a fost ultimul turneu pe care l-am jucat la junioare, deci am încheiat junioratul in top. După, vin finalele de Grand Slam pe care le-am câștigat și, bineînțeles, semifinala de la Beijing în care am bătut-o pe Ostapenko și am devenit numărul 1 WTA. Cred că a deveni numărul 1 a fost, poate, cea mai tare senzație pe care am trăit-o pentru că aveam trandafirii aceia în brațe și parcă nu mai voiam să le dau drumul. Erau ai mei și voiam să stea acolo. A fost cel mai puternic moment”,a declarat Simona Halep.

Citeste si: Ce trebuie să ai în mașină iarna? Trusa completă a șoferului pentru o călătorie fără griji - libertatea.ro

Citeste si: Jador și Cătălin Moroșanu au răbufnit la Survivor: „Ne batem noi doi” - bzi.ro

Simona Halep, în cadrul interviului cu Andi Moisescu[Sursa foto: Captura Video]

Simona Halep are planuri mari de viitor: „Să am un copil!”

Simona Halep a mărturisit că aceeași fericire pe care a simțit-o atunci când a câștigat în tenis o va mai putea trăi atunci când va deveni mămică pentru prima dată. Celebra sportivă în vârstă de 29 de ani a mărturisit că și-a dedicat toată viața tenisului, iar viața personală este la fel de importantă.

„Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele. Aici nu e ca-n tenis. Orice fac în viață, am un plan. Dar, ajustez orice plan de-al meu persoanei de lângă mine, familiei și așa mai departe. Am învățat, oarecum, în ultimul an să trăiesc zi de zi și să mă bucur de fiecare zi. M-am maturizat și sunt împlinită”,a mai spus sportiva.