Simona Halep a fost la nunta oprită de polițiști care a avut loc fără respectarea regulilor de distanțare socială. În presă s-a relatat că o nuntă a unei verişoare a Simonei Halep, desfăşurată pe terasa unui restaurant din municipiul Constanţa cu participarea a circa 200 de persoane, a fost oprită duminică seară de poliţişti pentru că nu erau respectate măsurile de prevenire a COVID-19. ( vezi cum se joacă judecătorii cu nervii Simonei Halep

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, la faţa locului s-au deplasat 28 de poliţişti de ordine publică, criminalistică şi rutieri pentru efectuarea primelor verificări, în urma primirii unui apel la 112. “Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa s-au autosesizat în urma unui apel la 112, efectuat în jurul orei 20.00, cu privire la un eveniment festiv preconizat a avea loc la un restaurant din municipiul Constanţa. Astfel, la faţa locului s-au deplasat 28 de poliţişti de ordine publică, investigarea criminalităţii economice, criminalistică şi rutiera pentru efectuarea primelor verificări”, a informat IPJ.

Simona Halep a participat la nunta oprită de polițiști: "Numărul invitaţilor depăşea 50 de persoane”

„S-a constatat faptul că operatorul economic nu respectă măsurile de diminuare a impactului riscurilor prevăzute de Legea 55/2020, prin faptul că pe terasa localului respectiv mesele nu erau poziţionate cu respectarea distanţei de 2 metri, iar numărul invitaţilor depăşea 50 de persoane”, se mai arată în comunicatul IPJ.

Totodată, conform sursei citate, reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică şi inspectori de la Protecţia Consumatorului fac verificări de specialitate în ceea ce priveşte respectarea normelor privind prevenirea răspândirii virusului COVID-19. La faţa locului au venit şi lucrători ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, precum şi poliţişti locali.

Simona Halep a participat la nunta oprită de polițiști: "I s-a lungit puțin nasul"

În cauză, a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, conform art. 352 din Codul Penal, au transmis reprezentanţii IPJ. "Am avut o nuntă mai măricică, vreo 200 de persoane. Terasa are 600 de locuri, poliţia şi 122 de jandarmi, nu dă voie intre decât 50 de persoane", a spus Nicu Terzi, patronul restaurantului Colonadelor, pentru ziarul Replica. “Terzi ne-a declarat că la petrecere a fost şi Simona Halep, însă nu a stat foarte mult, plecând destul de devreme.”, a mai dezvăluit ziarul Replica. Un cititor al publicației a postat un comentariu mai mult decât interesant la articolul legat de nunta de la Constanța.

„Pai bre, restrictiile nu sunt pentru machedoni si mai ales Halep. Cat despre Simonica.....ce sa mai spunem...i s-a lungit putin nasul. Era la nunta si posta pe Facebook ca este la Bucuresti si citeste o carte. Pai mai Simonico, restrictiile de covid nu se aplica si in cazul vostru? De ce minti? Iti era rusine ca o sa isi dea lumea seama ca faci un mare pipi pe legile din tara noastra?”, a scris internautul.

De fapt, Simona a postat duminică seară pe Instagram, nu pe facebook. Ea apare fotografiată în patul ei, cu o carte în mână. „Duminică noapte...Răcorindu-mă...Carte bună...Acasă”, a scris Simona. Ea a ținut să semnaleze și locația în care se află, scriind București în dreptul pozei despre care susține că a fost făcută duminică seară, în casa ei din Capitală.