Simona Hapciuc, prima declarație după răfuiala cu Ameri Nasrin: ”Legat de scandalul în care am fost implicată astăzi...”

In articol:

Simona Hapciuc a făcut primele declarații despre conflictul de astăzi, cu Ameri Nasrin. Asistenta și prezentatoarea TV s-au luat la ceartă, iar Ameri ar fi fost lovită de către blondină. Răfuiala ar fi fost destul de gravă, pentru că una dintre vedetele de televiziune ar fi ajuns de urgență la spital.

De asemenea, la sediul televiziunii ar fi intervenit și Poliția.

Citeste si: Scandal în televiziune! Simona Hapciuc ar fi atacat-o pe colega de emisiune, Ameri Nasrin. Una dintre ele a ajuns de urgență la spital

Dacă prezentatoarea n-a făcut nicio declarație, ei bine, Simona Hapciuc a ținut să scire câteva cuvinte, într-un mesaj pe care l-a distribuit pe Instagram, acolo unde a spus că va face singurele declarații.

Citeste si: Cornel Palade a recunoscut motivul rupturii de Romică Țociu. „Ne-am certat de la..."- bzi.ro

” Legat de scandalul în care am fost implicată astăzi, vreau să vă anunț că tot ce scrie în presă sub "declarația mea" este fals. Eu nu am dat nici o declarație. Dacă o voi face, o voi face doar pe pagina mea de instagram”, este mesajul transmis de vedetă.

Simona Hapciuc si Ameri Nasrin [Sursa foto: Instagram]

Simona Hapciuc, coprezentatoare în emisiunea prezentată de Nasrin și Dima

Simona Hapciuc s-a alăturat matinalului prezentat de Nasrin și Dima, de curând. De asemenea, Simona Hapciuc a mai făcut parte dintr-un proiect pentru același post de televiziune, alături de fiul ei.

Citeste si: Simona Hapciuc, implicată intens în educarea fiului ei! "Perioada asta încerc să-i dezvolt cât mai mult memoria"

"Îmi doresc să încurajez cât mai multe mămici singure să-şi îmbrățișeze statutul și să realizeze cât suntem de puternice. Este o experienţă unică să-ți pui viața pe tava în faţa unei țări întregi și încep acest proiect plină de voie bună și speranța că vor fi familii care se vor putea inspira din stilul meu de parenting!”, a declarat Simona Hapciuc.

Nasrin este una dintre prezentatoarele vechi ale postului.

Ea s-a căsătorit civil anul acesta, iar nași i-au fost Cristi Borcea și Valentina Pelinel.