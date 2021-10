TOP vedete din România abandonate de părinți. Habar n-aveai ce drame au trăit: "Alergam după femei pe stradă și le strigam mama"

In articol:

TOP vedete din România abandonate de părinți. Le vedem zilnic la televizorul zâmbind, dar puțini știu dramele prin care au trecut în copilărie. Sunt celebre, au banii, au succes și iubirea fanilor. Însă vedetele din topul prezentat au trecut prin greutăți încă din copilărie.

Carmen Rădulescu, bătută de mama naturală în primele zile de viață și dată la orfelinat

Carmen Rădulescu [Sursa foto: Facebook/Instagram]

Carmen Rădulescu se numără astăzi printre numele mari ale muzicii românești. Nu e român care să nu știe cine este marea artistă, însă puțini știu drama prin care a trecut încă din primele clipe de viață. Mama sa naturală nu a dorit-o și a lovit-o de cum a născut-o.

”Naşa mea ştia bine că la o lună de zile, acea femeie care m-a născut, hai să-i spunem mamă, nedorindu-mă, urându-mă probabil, mă ţinea de picioare cu capul în jos şi mă lovea, peste mijloc, peste spate, peste cap, ca să mor mai repede. La un moment dat a surprins-o cineva şi i-a zis «de ce faci aşa, dacă nu vrei, n-ai cum să-l creşti, dă-l la casa de copii»”, a povestit cântăreața pentru Click.

Citeste si: Carmen Radulescu, amintiri tulburatoare despre Madalina Manole: “Cu doua luni inainte, m-a sunat…” VIDEO!

La două-trei luni, artista a ajuns la orfelinat de unde a avut șansa la iubire și protecție din partea unei familii care a adoptat-o.

”Mama (n.r. cea care a crescut-o) m-a văzut la casa de copii. Nu mişcam, nu plângeam, nimic, eram o păpuşă îmbrăcată. Şi mama a spus: «eu pe acest copil îl iau». «Doamna Rădulescu, dar nu faceţi nimic cu ea. Stă într-un colţ acolo şi aşteptăm să moară. Nu merge, nu mişcă picioarele, e paralizată. Tot ce e mai rău e pe acest copil. Aveam 2 sau 3 luni. Dacă la 2-3 săptămâni mă bătea aşa… Dar mama a fost hotărâtă şi a zis: «nu contează, şi paralizată cum e, mie îmi spune ceva că acest copil va trăi şi va fi cineva. Va fi ceva în această viaţă». Şi uitaţi-mă aici”, şi-a amintit interpreta.

Artista nu a vrut niciodată să știe cine este mama sa naturală.

Citeste si: Carmen Rădulescu, dezvăluiri surprinzătoare făcute Oanei Turcu: ”Nu doresc niciunei fete care se căsătoreşte să treacă prin ce am trecut eu”

Alexandra Velniciuc, părăsită de mama la 2 ani

Pe actrița și cântăreața Alexandra Velniciuc o știm pentru talentul, frumusețea și veselia cu care apare de fiecare dată în fața publicului. Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, actrița a spus că o durere suferită în copilărie au făcut-o să devină femeia puternică de astăzi. La doar doi ani mama sa a părăsit-o. I-a spus tatălui ei că pleacă temporar la muncă în străinătate, însă nu s-a mai întors.

Citeste si: Actrița Alexandra Velniciuc e distrusă! ”A plecat omul în jurul căruia s-a învârtit tot universul meu de până acum”

„Alergam după femei blonde pe stradă și le spuneam mama. Eu am avut mai multe mame, am fost privilegiată.(...) M-am născut într-o familie în care cel mai important lucru a fost nu ce profesie au avut, ci faptul că au suflet. De artiști sau nu, sunt oameni cu suflet”, a spus Alexandrei Velniciuc la „Acces Direct”.

Ajunsă femeia puternică și matură de astăzi, actrița spune că suferința creată de plecarea mamei sale a învățat-o să facă față greutăților.

„Așa, provocându-mi un șoc plecarea ei, m-a mobilizat, m-a învățat ce înseamnă suferința reală, că eu am plâns după mama de am rupt. M-a învățat ce înseamnă demnitatea în suferință. Știam că nu am ce face. Mama trăia, dar era acolo”, a mai spus actrița.

Dj Harra, abandonată de mamă la naștere. A aflat la 10 ani că este adoptată

Dj Harra [Sursa foto: Facebook/Instagram]

Dj Harra face partea din lumea mondenă de ani buni. Ea este cunoscută pentru că mixează muzică în sânii goi. Mulți o cunosc pentru activitatea profesională și pentru frumusețea sa, însă puțini știu că soarta nu a fost blândă cu ea la naștere. Mama sa a abandonat-o în spital și a fost adoptată de la orfelinat când avea câteva luni. Nu își amintește cum arată un centru pentru creștere copii, dar știe ce copilărie frumoasă a avut datorită părinților adoptivi.

Citeste si: Dj Harra, INTERZIS de sexy la un show din straintate! Barbatii aproape ca au lesinat cand au vazut si ce si-a lipit pe sani! FOTO

Citeste si: Cristian Cioacă, dezvăluiri despre cazul Elodia: „Mă înşela, a trebuit să fac asta”- bzi.ro

„Ei s-au străduit și mi-au oferit în permanență cele mai bune condiții. N-am avut o copilărie nașpa. (…) Sunt mulți copii care nu sunt adoptați niciodată. Eu aveam abia câteva luni. Nu știu cum arată un orfelinat prin ochii mei. Știu pentru că mergem de Crăciun sau când am posibilitatea. Acum câțiva ani mai mergeam, făceam cadouri personal, dar nu pot să mă duc, că mă afectează la nivel emoțional”, a spus DJ Harra intr-un interviu pentru Antena Stars.

Vedeta a aflat la 10 ani că este adoptată și și-a cunoscut și mama biologică.

„În momentul în care mi-am cunoscut mama biologică, mi-am dat seama că nicăieri nu îmi era mai bine decât cu ei. E foarte greu să fii undeva bine şi să te trezeşti deodată printre asistente. Un lucru l-am respectat la mama mea biologică şi mă înclin în faţa ei pentru că niciodată nu a intervenit între mine şi părinţii mei. Când afli că eşti adoptat, îţi creează un şoc psihic până creşti şi îţi dai seama că nicăieri nu ar fi fost mai bine şi că ei se numesc părinţi şi nu cei care te-au făcut”, declara DJ Harra în urmă cu mai mulți ani.

Nadine a devenit celebră după participarea la "Școala Vedetelor". Artista a crescut la casa de copii

Nadine face parte din showbiz de ani de zile. Mulți o știu încă de pe vremea în care făcea parte din "Școala vedetelor". Povestea sa de viața este un tristă, pentru că vedeta a crescut la orfelinat.

"Tatăl meu era african şi mama româncă. Pe vremea lui Ceauşescu nu se puteau căsători, era un fel de concubinaj al comunismului. El a plecat în ţara lui, iar ea a rămas cu noi, doi copii negri şi fratele meu alb. Mama a murit tot din cauza sistemului, la un chiuretaj. Bunica a luat decizia de a ne duce la casa de copii. Pe fiecare ne-a dus în altă casă de copii din cauza vârstei. Cel mai traumatizant a fost în prima zi, când mi-au luat hainele de pe mine şi mi-au dat hainele căminului. Am simţit o cumplită umilinţă, furie, nesiguranţă", mărturisea ea acum ceva vreme.

Citeste si: Drama prin care a trecut Nadine! Nimeni nu știa cât a suferit prezentatoarea de televiziune: „Am cedat”

Zanni, câștigătorul trofeului Survivor România 2021, a crescut la orfelinat

Zanni este un băiat vesel, sincer și apreciat de multă lume, dovadă fiind câștigarea trofeului Survivor România 2021. Odată cu participarea în această emisiune, oamenii au avut ocazia să-l cunoască pe Zanni și să afle viața grea pe care a dus-o. A fost abandonat de părinți și crescut la orfelinat.

”Mă gândeam la părinţii mei în orice moment al zilei în care dădeam de un moment mai greu sau de un moment emoționant! Mă gândeam că aș fi putut fi sprijinit de părinții mei, dar am trecut peste! Mă consolam singur! De sărbători eram plin de restricții! Nu aveam voie să merg prea departe, să stau prea mult cu prietenii! Femeia care a avut grijă de noi era strictă.", a povestit Zanni în cadrul Survivor România.

Citeste si: Zanni a vorbit despre părinții lui biologici. Ce a spus câștigătorul Survivor despre cei care l-au abandonat? "Nu poate fi vorba despre iertare, pentru că..."

Și-a cunoscut mama, însă o consideră o străină.

„Am mai vizitat-o cam la patru ani, dar n-am stat de vorbă. Pentru mine e o străină. Nu o cunosc pe mama, am văzut-o de patru ori în viața mea, m-a vizitat la o dată la 4 ani. Mi-a făcut un cadou la 14 ani, niște ghețe, care erau niște ghetuțe pentru un copil de 5 ani. Are niște probleme de realizare a realității. Eu acum am 23 de ani, dar nu stiu dacă ea realizează. Are 40 și ceva de ani.”, a declarat Zanni la Survivor România.

Stephan Pelger, un designer apreciat, a fost abandonat de părinți

Stephan Pelger, alături de părinții adoptivi [Sursa foto: Facebook/Instagram]

Este un bărbat de succes, își trăiește viața după bunul plac, însă copilăria sa a fost greu încercată atunci când părinții l-au abandonat.

Citeste si: Ținuta incredibilă a lui Stephan Pelger, designerul favorit al lui Carmen Iohannis FOTO

"Sunt înfiat de la vârstă de un an şi cred că este un dar şi o şansă în viaţă pe care o ai o dată într-o viaţă, pentru că am nimerit la o familie care nu doar că m-a adoptat, ci chiar îmi este familia adevărată, familia mea, părinţii mei. N-am avut curiozitatea nici măcar o zi să aflu care îmi sunt rădăcinile adevărate. Mama m-a încurajat tot timpul să-mi urmez abilităţile creative, deoarece, fiind artist, era un pic mai libertină decât tată. Tata era sever, dar a înţeles că nu pot să devin preot sau doctor sau avocat, era clar că un singur drum era calea mea.", declara el în urmă cu câțiva ani.

Cătălin Bordea, de la dramă la comedie. "Tata m-a urcat în autobuz și a coborât"

Deși viața sa a fost o dramă, Cătălin Bordea ales să devină comediant. Spune glume, înveselește oameni, zâmbește mereu, însă viața sa nu a fost deloc ușoară.

"Mama mea avea 16 ani. Nici n-a vrut să audă de mine, a dorit ca mama să avorteze, dar nu s-a întâmplat asta. M-au crescut împreună până la 2 ani, când a fugit de-acasă. Mama l-a găsit şi m-a lăsat pe mine la el, că poate îşi regăseşte instinctele de tată. N-a fost aşa. El m-a urcat în autobuz, repet, aveam 2 ani, şi a coborât. Norocul meu a fost că s-a urcat bunica mea la una dintre staţii şi m-a găsit. Altfel, cine ştie unde ajungeam. La 12 ani, l-am regăsit. M-am întâlnit cu el o singură data.", a povestit Bordea într-un interviu mai vechi.

Gina Pistol, crescută de bunică: "Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat"

Gina Pistol, în copilărie [Sursa foto: Facebook/Instagram]

Gina Pistol a ajuns una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare tv, are o familie fericită, iar de curând a devenit mamă. Înainte de a fi jumătatea lui Smiley, Gina Pistol a deținut aproape toate titlurile de "cea mai sexy". Însă, în spatele frumuseții și a succesului dobândit prin forțele sale și prin muncă multă, Gina Pistol a avut o copilărie grea. Ea a fost crescută de bunica din partea tatălui.

Citeste si: Părinții Ginei Pistol și ai lui Smiley au aflat din presă că vor fi bunici! „A fost foarte urât”

“Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat (n.r. – Trivale) ştie asta. După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani”, a declarat bunica vedetei, potrivit libertatea.ro.

Chiar dacă anii au trecut șia devenit și ea mamă, undeva în inima ei durerea există.

Citeste si: Gina Pistol, videoclip adorabil cu fiica ei! Iată cum dansează Josephine pe melodia lui Smiley VIDEO

„M-aș reîntoarce la mine copil fiind. Au fost momente in viata mea cand ai mei se despartisera. Nu prea am vorbit despre asta, nici cu mama. Tata se judecase cu mama pentru custodia mea si m-au dus la o doamna si nu mi-a explicat nimeni ce mi se intampla atunci. M-am simtit singura, m-am simtit a nimanui. Nu a venit nimeni sa imi spuna.

Femeia era putin agresiva. Mama nu m-a batut niciodata, cred ca o singura palma mi-a dat. Dar femeia aia era putin agresiva, pentru ca ea, la randul ei, avea niste probleme. Atunci da, m-as intoarce la mine si m-as imbratisa. Atât. Ăla ar fi singurul moment”, a declarat Gina Pistol în podcastul lui Mihai Morar.

Simona Hapciuc, părăsită de mamă la 3 ani: "Mi-a spus că nu m-a vrut"

Simona Hapciuc a demonstrat că este o adevărată supraviețuitorare când a participat la Survivor România. Drama pe care a trăit-o în copilăriei a construit omul puternic de astăzi. Ea a fost abandonată pe rând de părinți, mama la 3 ani și tatăl la 6 ani și a fost crescută de bunică.

Citeste si: Simona Hapciuc, destăinuiri dureroase din copilărie: ”Mama mi-a zis că ea nu m-a vrut”

„Mama mea a plecat când aveam 2 ani și 8 luni, tatăl meu s-a recăsătorit când aveam 6 ani și a plecat cu cea de-a doua soție și copilul. Eu am rămas în grija bunicilor, iar ulterior doar în a bunicii, deoarece bunicul a murit. Acum uitându-mă în urmă, trecând peste bătăile din partea bunicii, cred că acela era stilul ei să ne educa, eu am rămas cel mai mult timp dintre nepoții ei, tind să cred că mi-au prins așa bine că altfel poate nu eram să răzbesc în viață. Tind să cred că datorită ei am rămas pe calea bună, tot educației ei sunt mama care sunt, iar eu mă consider o mamă destul de bună, foarte bună”, a spus Simona la wowbiz.

Citeste si: Simona Hapciuc, poveste cutremurătoare de viață: "Am ajuns să dorm în parcul Obor. Trăiam cu 3 lei pe zi"

Simona spune că mama sa nu a vrut-o și nici acum nu o vrea.

”Mama mi-a zis că ea nu m-a vrut, dar că tata m-a vrut și că din cauza lui m-a făcut și că ea nici acum după atâția ani nu e pregătită să fie mama mea. Pentru fratele meu Fabian ea a simțit să fie mamă, dar pentru mine că nu m-a vrut și că nu mă vrea în continuare.Nu am resentimente, când mă gândesc la ea nu simt așa nimic. Am avut o perioadă când o blamam...”, a spus actrița, potrvit wowbiz.ro.