Simona, soția lui Liviu Puștiu, a avut parte de speriatura vieții ei după incendiul de la Prosper! Ce mesaj i-a trimis manelistului: ”Puteai să nu mai fii”

Liviu Puștiu a avut parte de clipe foarte grele, ieri, după ce a aflat că studioul lui a fost cuprins de flăcări! Acesta avea un studio, în care a investit foarte mulți bani, și care a ars, ieri, într-o fracțiune de secundă. Un incendiu foarte puternic a izbucnit, marți, în complexul Prosper, din zona 13 Septembrie, Rahova, iar mai multe studiouri muzicale, saloane de înfrumusețare și magazine au avut pierderi uriașe.

Liviu Puștiu, salvat printr-o minune

Printre maneliștii care aveau studioul acolo era și Liviu Puștiu. Manelistul se afla la Londra, după ce a avut un eveniment acolo, și a pierdut avionul spre casă. Se pare că acest lucru l-a salvat de incendiul de la Prosper, căci marți era zi de înregistrări în studio, după cum a spus chiar el. Simona, soția lui Liviu Puștiu, a avut parte de speriatura vieții ei și s-a gândit cum ar fi fost dacă manelistul era prins la înregistrări chiar în acele momente. Aceasta i-a trimis câteva mesaje soțului ei, prin care și-a exprimat îngrijorarea.

”Da nevestica mea. Mergem cu Dumnezeu înainte împreună ca o familie unită alături de fetele noastre. Am pierdut doar niște lucruri, dar vă am pe voi și Dumnezeu cu noi (astazi 22 martie a ars studioul meu de înregistrări de la prosper et 4 și au ars instrumente muzicale și aparatura cumpărate cu acte în regulă și sudoarea frunți de o viață în valoare de aprox 100mii€ sau poate mai mult din care și un acordeon unic îl lume care este instrumentul sufletului meu și arhivă muzicală de peste 3000 de melodii și proiecte pe care le avem pe alte 2 calculatore vechi) LIVIU PUȘTIU’ CU DUMNEZEU ÎNAINTE! Astazi trebuia sa fiu acolo sa înregistrez cu Vali Vijelie dar Dumnezeu a făcut să pierd avionul de la Londra. Mulțumesc Doamne slăvit să fie numele tău”, a fost răspunsul lui Liviu Puștiu.