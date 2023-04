Simona Trașcă, în doliu! O persoană dragă din viața ei s-a stins din viață chiar înainte de Florii: „Ieri a avut loc înmormântarea.”

In articol:

Simona Trașcă nu se poate bucura pe deplin de viață în această perioadă, după ce tocmai a trecut printr-un deces în familie care a îndurerat-o profund.

Chiar cu o zi înainte de Florii, bunicul său a decis să plece din această lume și s-o lase pe nepoata sa fără bunici.

Simona Trașcă a rămas și fără ultimul bunic care mai rămăsese în viață. Acum blondina plânge pierderea prin care a trecut chiar cu câteva zile înainte de sărbătorile pascale. A ajuns ieri în satul natal din județul Olt, acolo unde s-a fotografiat îmbrăcată în ținută de doliu.

Simona Trașcă, afectată de decesul bunicului său

Simona Trașcă a dezvăluit că, la vârsta de 43 de ani, a rămas fără niciun bunic pe această lume. Vestea tragică a decesului celui care i-a fost alături în copilărie a răpus-o și mai mult cu cât de acum este nevoită să trăiască cu ideea că nu mai are bunici în viață.

„Sâmbătă a murit bunicul meu... ultimul pe care îl mai aveam în viață. Ieri a avut loc înmormântarea.”, a spus Simona Trașcă, conform Spynews.ro.

Simona Trașcă s-a închis în casă după ce și-a visat soțul decedat în urmă cu 11 ani

În urmă cu doar câteva săptămâni, Simona Trașcă a mărturisit că a început să sufere de atacuri de panică după ce, de mai multe ori, și-a visat fostul soț, decedat în urmă cu 11 ani, care o îndeamnă să meargă cu el. De teamă, vedeta s-a încuiat chiar și în casă, nereușind să înțeleagă mesajul din visele repetate cu fostul soț decedat.

„Mă trezesc și mă sperii foarte tare pentru că eu nu știu ce înseamnă asta. Subconștientul meu nu acceptă că el a murit, nu știu exact de ce am visele astea. Mă gândesc că poate vrea să mă ia după el, pentru că am fost căsătoriți în fața lui Dumnezeu, am fost căsătoriți și religios, este bărbatul meu.”, a spus Simona Trașcă.