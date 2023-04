Motivul real pentru care Marina Dina s-a rupt total de televiziune. Blondina făcea furori pe micile ecrane, dar totul a luat o întorsătură neașteptată în viața ei: "El nu-și dorea expunerea asta publică"

In articol:

În urmă cu câțiva ani, Marina Dina făcea fururi la televizor. Blondina era una dintre cele mai frumoase asistente TV, iar nicio apariție a sa nu era trecută atât de ușor cu vederea. Însă, din păcate, cu timpul, aceasta a început să apară din ce în ce mai rar pe micile ecrane, urmând ca mai apoi să se rupă definitiv de meseria ce a făcut-o cunoscută.

Motivul pentru care fosta asistentă TV a renunțat la televiziune

Marina Dina a trăit timp de 10 ani o frumoasă poveste de dragoste cu bărbatul pe care ea îl credea sufletul ei pereche și alături de care are doi copii. Invitată în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, blondina a vorbit despre mai multe subiecte importante din viața ei. La un moment dat, întrebată de Adiță dacă tatăl copiilor ei i-a interzis cumva să mai apară la televizor, aceasta a mărturisit care a fost motivul pentru care a renunțat la cariera sa. Fosta asistentă TV a dezvăluit că nu a fost căsătorită legal cu bărbatul căruia i-a dăruit doi copii, dar acesta nu își dorea ca viața lor să fie expusă publicului. Astfel, pentru a-i face pe plac, blondina a renunțat la aparițiile sale de pe micile ecrane.

„N-am fost căsătoriți legal, am avut o relație de 10 ani cu tatăl copiilor. Nu a fost ușor, sunt 10 ani, doi copii la mijloc, lucrurile sunt complicate. (...) Am plâns din dragoste.(...) El nu-și dorea expunerea asta publică, a lui mai mult, dar implicit dacă apăream eu se legau și de el și nu și-a dorit asta. Atunci, pentru binele relației noastre am renunțat la a mai apărea.(...) Au existat momente foarte grele în viața mea și probabil dacă aș fi putut le-aș fi evitat, dar dacă le-aș șterge cu buretele? Nu le-aș șterge, pentru că m-au făcut omul care sunt astăzi, am învățat din ele.” , a declarat aceasta în emisiunea „Fiță cu Adiță”, de pe canalul de Youtube theXclusive.

Marina Dina [Sursa foto: Captură video]

Marina Dina s-ar întoarce în televiziune

Întrebată dacă îi este cumva dor de televiziune, fosta asistentă TV a recunoscut că îi este pusă destul de des această întrebare. Vedeta a dezvăluit că are momente în care îi este dor să apară pe micile ecrane, însă are anumite părți din televiziune cărora le simte lipsa. De când s-au născut cei doi copii ai ei, Marina Dina s-a dedicat complet creșterii și educării lor. Ba chiar de multe ori se uita pe sine, lucru pe care nu îl recomandă niciunei mame.

„Sunt frecvent întrebată dacă mi-e dor de televiziune. Mi-e dor de o parte, nu tot ce se întâmplă în televiziune dar da, că îți rămâne acolo, în sânge. Când am devenit mamă asta a devenit prioritar pentru mine. Acum ei au crescut și mi-am putut relua și alte activități. Dar în primii lor ani de viață am fost dedicată în totalitate, uitam și de mine, ceea ce nu e tocmai indicat, nu e sănătos.", a mai spus blondina.

