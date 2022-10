Simona Trașcă trebuie să se opereze de urgență! Ultimele detalii despre starea de sănătate a vedetei

In articol:

Simona Trașcă trece prin clipe cumplite, dat fiind faptul că are niște dureri insuportabile din cauza implanturilor mamare pe care nu le-a mai schimbat de mulți ani. În acest sens, medicii i-au recomandat să se opereze pe cât de repede posibil pentru a scăpa de probleme, însă blondina susține că îi este teamă să ajungă pe masa de operații.

Deși de-a lungul vieții a fost supusă multor operații, acum Simona Trașcă spune că a început să se teamă de astfel de intervenții, gândindu-se că ar putea să nu iasă așa cum trebuie.

Citeste si: Simona Trașcă a dezvăluit care este secretul unei siluete de vis. Blondina nu poate să slăbească dacă nu face acest lucru

”Trebuie neapărat să îmi fac operație la sâni, e o urgență și amân de ani de zile. Am fost programată, am anulat programările, îmi e extraordinar de frică. Îmi e frică de la tot ce am văzut, sunt o grămadă de cazuri, Doamne Ferește, am văzut multe eșecuri. Trebuie să-mi schimb implanturile”, a povestit Simona Trașcă, pentru Spynews.ro.

Citeste si: Cine este Mădălina Creţan, soția lui Nosfe. „Nu se va mai naște în lumea asta alt suflet ca al tău..."- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

„Nu vreau ceva mai mare, vreau la fel”

În același timp, Simona Trașcă a mai explicat că nu își dorește niște implanturi mai generoase, ci doar trebuie înlocuite cele vechi.

”Nu vreau ceva mai mare, vreau la fel, oricum implanturile mele nu sunt mari, sunt de 500 de ml, eu aveam sâni și înainte, aveam cupa C, eu am glandă mamară”, a mai spus Simona Trașcă.

Citeste si: „Mi-e frică de mor”! Simona Trașcă se confruntă cu probleme de sănătate din cauza implanturilor. Blondina va ajunge pe masa de operații curând

Blondina susține că de aproape 3 ani se confruntă cu dureri groaznice, având în vedere că nu a mai schimbat silicoanele de 10 ani: ”Trebuie să le schimb că au trecut 10 ani, iar de 2-3 ani am dureri foarte mari, dar nu tot timpul, uneori poate n-am dureri două săptămâni, iar altădată simt așa ca un cuțit”.

Simona Trașcă