„Simte ritmul, are în sânge” Fiica Ioanei Dichiseanu îi calcă pe urme mamei sale! Ce a povestit artista despre viața de familie: „Nu o mințim pe Anastasia”

Ioana Dichiseanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape un deceniu alături de Adrian Artene, iar cei doi au împreună o fetiță, pe Anastasia. De-a lungul relației lor, cei doi părinți au fost foarte discreți și și-au trăit iubirea în taină, departe de ochii curioșilor.

Ioana, fiica lui Ion Dichiseanu , se bucură de un succes imens în industria muzicii fado, iar de curând a ținut un concert spectaculos în Lisabona.

Deși, până acum, nu a vorbit prea mult despre familia ei și a preferat să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor, Ioana Dichiseanu a povestit câteva lucruri despre fiica pe care o are cu Adrian Artene. Celebra cântăreață a dezvăluit că micuța Anastasia îi calcă pe urme în lumea artistică și are înclinații către muzică. Totuși, Ioana a mărturisit că nu vrea să o influențeze pe fiica ei și își dorește ca aceasta să își facă singură alegerile cu privire la viitorul ei.

„Eu o văd, sincer, în muzică. E de acolo, simte muzica. Simte ritmul, are în sânge, are în ADN. Acum, doar Dumnezeu știe ce va vrea ea. E va hotărî ce își dorește să facă. Și Adi (n. red.: soțul cântăreței) i-a spus că dacă merge pe un drum e bine să fie cu sufletul împăcat, să nu aibă îndoieli. Uite, când eram la Adjud, la festivalul organizat în memoria lui tata, înainte de a urca pe scenă era destul de rece afară. Eu trebuia să urc pe scenă cu Anastasia și îi făcuse mama o rochiță specială. Avea un paltonaș pe ea și i-am zis să intre cu paltonul, să nu îndure frigul. Ea a zis: nu, nu, nu, eu sunt o artistă și urc așa! A intrat pe scenă. Și-a dat jos paltonul și a intrat direct în personaj”, a declarat Ioana Dichiseanu pentru Fanatik.ro.

Ioana Dichiseanu a vorbit despre modul în care ea și Adrian Artene își cresc fiica [Sursa foto: Facebook]

Ioana Dichiseanu, despre modul în care ea și Adrian Artene își educă fiica

Ioana Dichiseanu a vorbit despre un subiect sensibil în zilele noastre, acela al diversității și al schimbării de sex, mărturisind că ea și Adrian Artene sunt doi părinți moderni și respectă alegerile pe care le-ar face fiica lor.

Totuși, artista a recunoscut că Anastasia este încă mică și nu a discutat aceste lucruri cu ea, pentru că nu le-ar înțelege. Pe de altă parte, Ioana și Adrian își dorescă să aibă o relație cât mai deschisă cu fiica lor, vrând ca aceasta să aibă încredere în ei și să le povestească toate lucrurile pe care le simte.

„Fiecare e liber să gândească și să facă ceea ce consideră, câtă vreme nu-mi lezează propria existență. Eu nu cred în multe din lucrurile care sunt impuse. Unui copil la 3 ani nu poți să îi spui că își poate schimba sexul sau, ce spuneai tu, despre treaba asta cu non-binarii. Nu are un discernământ clar stabilit la această vârstă. Eu încerc să o cresc pe Anastasia aproape de noi… Să nu îi fie teamă să spună ce simte și ce gândește. Încerc, și știu că o să par învechită, să o aduc aproape de Dumnezeu. Noi ne-am cam îndepărtat de Dumnezeu, ca societate. Toți suntem egali în fața Lui, până la urmă. Încerc s-o cresc pe Anastasia în spiritul de respect, să îi povestesc cum erau Paștele sau Crăciunul pe vremuri, că Paștele nu înseamnă doar să tai mielul. Încercăm și eu și Adi să îi însuflăm partea asta spirituală. Cred că societatea are nevoie de progres. E și tehnologia bună, dar nu vom lua nimic din tot ce folosim acum cu noi dincolo. Partea financiară contează, dar nu trăiești doar pentru bani. Nu e totul despre lucrurile materiale în viață. Eu nu sunt de acord, de pildă, să calci peste cadavre pentru o poziție socială. Cred că fiecare are locul lui sub Soare. Acuma, când aud despre nonbinari, mi se par niște chestii de desene animate. Oricum, noi nu o mințim pe Anastasia. Suntem mereu deschiși și acolo dacă are vreo dilemă”, a mai povestit Ioana Dichiseanu.