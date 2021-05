Sindy, dezvăluiri sincere după eliminarea de la Survivor România! Ce a putut spune despre anumite concurente: "Sunt cam enervante" EXCLUSIV

In articol:

Sindy a părăsit competiția Survivor România 2021. Deși era una dintre cele mai apreciate concurente, publicul a taxat-o în momentul în care s-a întors împotriva lui Albert Oprea.

Astăzi, fosta Războinică a fost invitată în platoul WOWbiz, unde a vorbit despre întreaga experiență din Republica Dominicană, dar și despre cele mai sincere părere despre concurenții din competiție.

Sindy, dezvăluiri despre Survivor România

Fosta concurentă nu se aștepta să iasă atât de repede din competiție și era pregătită să lupte până la capăt. Însă, accidentarea suferită i-a adus un minus în echipă. Cât despre cele două concurente noi- Raluca și Irisha, Sindy susține că nu le îndrăgea prea tare.

Sindy[Sursa foto: Captură KANAL D]

"Nu ma asteptam sa ies din competitie, eram foarte pregatita sa merg pana la capat. Ma-am accidentat foarte rau, mi-am rupt meniscul si ligamentele s-au intis. Am incercat sa ma recuperez cat mai repede, imi faceam masaj cate patru ore pe zi. Eram pregatita sa intru din nou la joc, trebuia doar să trec de acel Consiliu. Eu mi-am facut masaj singura, sunt tehnician maseur, cu asta ma ocup. Eram foarte pregatita si am si facut o promisiune, ca daca as fi intrat nu ar mai fi castiga Faimosii. Mi-a fost foarte greu sa stau pe banca, imi venea sa intru asa, cu un picior.

Fetele astea noi mă enervau. Irisha si Raluca sunt cam enervante. Desi noi care eram de atata timp am trecut prin momente mult mai grele. Au intrat cu niste arogante de parca li se cuvine totul. Le-am spus ca daca o sa intru o sa vada ele. Nu am fost foarte vocala, chiar daca ele au fost rautacioase. Nu le-am raspuns asa, pentru ca voiam sa demonstrez pe traseu. O singura data sau de doua ori am intrat pe traseu cu Irisha.

Nu sunt impacata cu ideea ca am iesit, pentru ca eu am muncit foarte mult sa ajung aici, mi-a fost greu si e enervant. Eu sunt foarte competitiva si as fi intrat pe traseu accidentat si as fi castigat si asa, sunt sigura. Dar nu am mai avut sansa", a declarat Sindy pentru WOWbiz.

Motivul pentru care a fost eliminată

În ceea ce privește eliminarea, Războinica susține că totul ar fi pornit de la Albert și că nu ar fi avut nicio legătură cu discuția aprinsă pe care a avut-o cu Maria, în Consiliu.

"Eu cred ca totul a inceput de la Albert. Cand am ajuns acasa si m-am uitat la mesaje am realizat ca publicul vede altfel tot ce se intampla aici. Asa am vazut si eu cand ma uitam de acasa. Cand am intrat in competitie am fost de partea lui Albert, dar atunci chiar merita pentru ca aducea puncte. Dupa o perioada s-a relaxat, au fost puncte important care ar fi facut diferenta dintre victorie si infrangere si se vedea pe el ca nu il mai interesa, dupa ce a devenit favoritul publicului. Eu am avut mai multe discutii cu el, i-am reprosat unele lucruri, si dupa ce m-am indepartat de el a inceput toata povestea si eu am pierdut sustinerea publicului si a inceput un mare scandal. Apoi a venit Maria, care a vazut totul de acasa, si a mers de partea lui. Lumea credea ca Sorin era cel rau, ca m-a manipulat sa trec de partea lui, dar lumea nu vede tot ce se intampla acolo si cat de mult ne afecteaza. Eu cred ca favoritul publicului, cel care ar trebui sa fie cel mai iubit, este cel care contribuie cu multe puncte si la el nu s-a vazut acest lucru. Se victimiza si se pare ca tinea foarte bine chestia asta.

I-am explicat si lui Albert ca el nu vrea sa se concentreze. Avea anumite lucruri cu mancarea, cum se uita la mancare. El era pentru el, nu pentru echipa, era individualist, nu invata nimic din ce ii spuneam. Favoritul ar trebui sa fie cel cu cele mai multe puncte, sa fie un lider. Cum sa fii un lider, cand nici macar puncte nu aduci?!", a mai declarat Sindy.

Sindy[Sursa foto: Captură KANAL D]

Întrebată cine ar trebuie să iasă favoritul publicului, fosta concurentă susține că Marius este un sportiv foarte bun, deci, el cu siguranță ar merita. Cu toate acestea, și Andrei, dar și Starlin ar fi meritat acest titlu.

"Toti au zile sau saptamani in care poate nu aduc asa multe puncte. Cred ca cel care a adus in saptamana respectiva cel mai multe puncte, a fost cel mai bun pe traseu, pe final, ar trebui sa fie favorit. Marius este un foarte bun sportiv, el merita. Si Andrei la fel și Starlin, care nu a iesit niciodata favoritul publicului, desi merita.", ne-a mai declarat Sindy.