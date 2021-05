Sindy, motivul pentru care s-a întors împotriva lui Albert Oprea de la Survivor România: „Am ajuns la cuvintele colegilor mei. Au avut dreptate cu tot ce i-au reproșat”

In articol:

Toată lumea a avut un șoc în Consiliul de Eliminare de duminică, atunci când Dan Pavel a anunțat ce războinic va pleca acasă.

Nimeni nu s-a așteptat ca Sindy să fie cea eliminată, mai ales că era una dintre preferatele publicului și una dintre cele mai bune concurente de la Survivor România. Războinica a pierdut voturile fanilor după ce s-a întors împotriva lui Albert Oprea, cel cu care se înțelegea foarte bine la început. Fanii înfocați ai show-ului de supraviețuire de pe Kanal D o critica pe Sindy după ce s-ar fi aliat cu Sorin Pușcașu și spun că dacă nu ar fi făcut această mutare poate ar mai fi rămas în competiție. Iată ce spune Războinica acum, după eliminarea de la Survivor România.

Sindy s-a accidentat grav la unul dintre picioare

Sindy a intrat în direct la Teo Show din Republica Dominicană și spune că se aștepta să iasă pentru că avusese o presimțire. Mai mult, tânăra a dezvpluit că și-a rupt meniscul, dar cumva a reușit să se recupereze și era nevoie doar să mai treacă de Consiliul de Eliminare de duminică, însă acum trebuie să părăsească Republica Dominicană.

„Eu sunt bine, pentru că sunt pozitiva si orice s-ar intampla merge mai departe. Totul e ok. Mai am niste ganduri, am iesit cam repede, nu ma asteptam. Sunt suparata din cauza piciorului, e o accidentare super grava pentru ca mi-am rupt meniscul, asta o sa ma opreasca din activitatile mele sportive pe viitor. Mi-au spus că s-ar putea sa trebuiasca sa ma operez. Am reusit cumva sa ma recuperez, urma sa intru iar in joc, trebuia doar sa trec de acest Consiliu. Am avut o presimtire ca o sa ies”, a declarat Sindy pentru Teo Show.

Sindy, despre Albert Oprea: „Am început să ajung la cuvintele colegilor mei. Au avut dreptate cu tot ce i-au reproșat”

Războinica spune că după ce a ajuns în competiție s-a înțeles foarte bine cu Albert, care părea că dădea tot ce putea pe traseu pentru a aduce punct, până la un moment dat. Sindy susține că după ce acesta a început să primească voturi din partea telespectatorilor nu-și mai dădea interesul pe traseu, iar asta a făcut-o să-și schimbe părerea despre el și să ajungă la concluzia că ceilalți Războinici aveau dreptate.

Tânăra este aspru criticată pe rețelele de socializare după ce s-a întors împotriva lui Albert și împotriva Mariei și a trecut de partea lui Sorin, după cum îi reproșează fanii emisiunii.

„Cum am citit mesajele si m-am uitat la video-uri am observat ca oamenii au vazut lucruri altfel si am incercat sa le explic ca nu totul e asa cum se vede la televizor. Am avut foarte mare sustinere la inceput, cand ma intelegeam bine cu Albert. Inainte sa intru am urmrit acest show si am vazut la fel cum vede publicul, in momentul in care am intrat in competitie mi s-a parut foarte ok totul cu Albert. Albert e responsabil pentru ce s-a intamplat. Eu cand am ajuns stiam ca, fiind rezerva, e posibil sa incerce unele persoane sa ma dea la o parte sau sa ma dea afara din competitie, am simtit o presiune din partea unora. Albert s-a comportat frumos si a fost totul ok.

Ma intelegeam super bine cu el, era rapid pe traseu. Cum a trecut timpul am inceput sa ajung la cuvintele colegilor mei, ca au avut dreptate cu tot ce i-au reprosat. El, mai ales dupa ce a inceput sa iasa favorit, s-a relaxat si am avut niste jocuri foarte importante unde punctul pe care el ar fi trebui sa il aduca era foarte important si se vedea ca nu il interesa, stia ca este favorit, era relaxat pentru ca stia ca va fi salvat”, a mai dezvăluit fosta Războinică în emisiunea lui Teo Trandafir.