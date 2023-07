Sinéad O’Connor a murit la aproape doi ani distanță de la decesul fiului. Artista avea 56 de ani

In articol:

Este doliu în lumea muzicii de peste hotare, după ce s-a anunțat moartea celebrei cântărețe de origine irlandeză Sinéad O’Connor, cea care a făcut furori în anul 1990 cu coverul piesei ”Nothing Compares 2 U, Prince”.

Vestea trecerii în neființă a celebrității în vârstă de 56 de ani a făcut înconjurul lumii a fost și, din păcate, a fost confirmată de prietenii și familia acesteia, care au cerut printr-un comunicat discreție și liniște pentru a-și putea trăi doliul așa

cum se cuvine.

Moartea i-a îndeplinit marea dorință, e alături de fiul ei acum

„Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a iubitei noastre Sinead. Familia și prietenii ei sunt devastați și au cerut intimitate în aceste momente foarte dificile”, a anunțat RTE, citând o declarație a familiei cântăreței.

De precizat este și faptul că familia vedetei traversează o asemenea perioadă la nici doi ani de la decesul care a marcat-o pe cântăreață.

În urmă cu 18 luni, fiul artistei, în vârstă de doar 17 ani, s-a sinucis, moment în care și viața vedetei a luat o altă întorsătură.

Sinéad O’Connor a murit la aproape doi ani distanță de la decesul fiului [Sursa foto: Facebook ]

După ce Shane s-a luat viața în ianuarie 2022, la o săptămână distanță, împărțind teamă în jurul fanilor și familiei, Sinéad O’Connor anunța public că ar avea de gând să se sinucidă.

Atunci ea spunea că nu-și poate vedea viața fără minor și că speră ca gestul pe care voia să-l facă să o ducă mai aproape de băiat.

Ulterior, la doar o oră distanță, cea care acum nu mai este printre noi venea cu un alt mesaj pentru publicul ei.

Și-a cerut scuze pentru cele spuse inițial și anunța că se afla deja în drum spre spital, pentru că avea nevoie de ajutor, căci tristețea și dorul față de fiul ei o copleșiseră.

„Am decis să-mi urmez fiul. Nu are rost viața fără el. Tot ce ating, ruinez. Am rămas doar pentru el. Iar acum el a dispărut… Îmi cer scuze. Nu ar fi trebuit să spun asta. Sunt cu polițiștii acum în drum către spital. Îmi cer scuze că am supărat pe toată lumea. Sunt pierdută fără copilul meu și mă urăsc. Spitalul mă va ajuta o vreme. Însă o să-l găsesc pe Shane. Asta este doar o amânare”, era postarea ei de atunci.

Iar acum, în ultima postare făcută pe Twitter, O'Connor l-a adus în prim-plan iar pe fiul ei decedat, ținând să își strige iar durerea pierderii suferită și dragostea nemărginită pe care i-a purtat-o până în ultima clipă de viață.

"De atunci trăiesc ca un strigoi. El a fost dragostea vieții mele, lampa sufletului meu", se arată pe pagina de Twitter a celebrei artiste de peste hotare.