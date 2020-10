Sinead O Connor [Sursa foto: Instagram]

Cântăreața în vârstă de 53 de ani și-a rugat fanii să o ajute cu câteva sfaturi. Artista a mărturisit pe rețelele de socializare că este înfometată și nu poate să mănânce pentru că suferă de o agorafobie „paralizantă”.

Recent, pe unul dintre conturile de Twitter a publicat mesaje despre cât de greu îi este în perioada aceasta de carantină. „În ultimii ani, în ultimele luni, zile, m-am confruntat în secret cu acestă traumă, cu această frică ce mă paralizează, cu o stimă de sine foarte scăzută, iar în ultima vreme nici nu mai mănânc. Sufăr de agorafobie, nu pot merge nici la magazin, sunt înfometată, acum locuiesc într-o zonă a țării unde livrările nu sunt o opțiune. Așa că întreb aici dacă știe cineva de vreun serviciu special pentru persoanele cu tulburări psihice a căror abilitate de a avea grijă de ele este redusă”, a povestit artista. (Citește și:Sinead O'Connor, la spital! Totul se intampla la doar cateva zile dupa ce s-a filmat cerand ajutor!

Ba mai mult, a doua zi, Sinead a revenit pe Twitter pentru a-și asigura fanii că „totul este în regulă acum: ) am găsit un serviciu de livrare : ) Sunt fericită : )”.

A avut mai multe tentative de sinucidere, iar de mai bine de 15 ani luptă cu depresia

În plus, de 15 ani se luptă cu depresia, artista a recunoscut că în trecut a recurs la niște gesturi cumplite. A trecut prin mai multe tentative de sinucidere.

Reamintim că, Sinead O'Connor a devenit cunoscută și apreciată în anul 1990 după succesul masiv înregistrat cu piesa "Nothing Compares To You", compusă de Prince. De precizat ese că, piesa a primit trei premii MTV, la categoriile Video of the Year, Best Female Video şi Best Post-Modern Video. De asemenea, a mai fost nominalizată la alte trei categorii: Breakthrough Video, Viewer's Choice şi International Viewer's Choice.