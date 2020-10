Alexandra de la Puterea Dragostei a fost casatorita

Au fost câteva momente în care a vorbit despre trecutul ei. A spus că a păstrat numele fostului său soț, cel cu care are o fetiță de 5 ani. Alexandra a mai spus că nu a păstrat legătura cu fostul său soț, care nu este implicat în creșterea fetiței, De altfel, Beatrice, fetița Alexandrei, se află acum în grija familiei concurentei de la Puterea dragostei, a mamei și a uneia dintre surorile ei.

In articol:

”Momentul în care fata mea a venit pe lume a fost cel mai frumos din viața mea. Aveam aproape 22 de ani”, a spus Alexandra de la Puterea dragostei.

Alexandra de la Puterea dragostei are o fetita de 5 ani

Alexandra a vorbit despre fostul său soț într-un live. ”Suntem despărțiți de când avea fata un an, el nu s-a ocupat de copil. În ultima perioadă a început să-și mai dea interesul”, a povestit Alexandra de la Puterea dragostei.

Alexandra nu are poze cu fostul său soț pe paginile sale de socializare, însă fanii emisiunii au descoperit o poză veche în care Alexandra apare cu fostul său iubit. Poza este realizată la cununia uneia dintre surorile Alexandrei, de altfel în ea apare și Adriana și cealaltă soră a lor.

Singura poza in care Alexandra apare alaturi de fostul iubit

Tatăl Adrianei și Alexandrei, surorile de la Puterea dragostei, a murit în fața lor

Adriana și Alexandra, surorile de la Puterea dragostei, au o poveste de viață tristă, tatăl lor a murit după ce căzut de pe un stâlp.

„Când tata a murit, ea (n. red. Adriana) era mică, avea opt ani. Ea nu a realizat atât de mult pierderea. A trecut mai ușor peste, noi astea mai mari am trecut mai greu, cel puțin eu, pentru că o foarte lungă perioadă din viața mea m-am simțit vinovată pentru moartea lui pentru că situația a fost de așa natură încât în momentul în care s-a întâmplat lucurul ăsta, de fapt înainte de a se întâmpla, noi am rămas fără lumină în casă. Tata, nu știu ce a gândit el, s-a gândit că este din cauza unui stâlp și s-a dus acolo, s-a uitat și ei eram lângă el și m-a trimis să-i aduc patentul să se urce pe stâlp. Și a urcat acolo pe stâlp în capul meu era: gata, cade. Și nu am terminat de spus cuvintele astea și l-am văzut jos. Eram și eu și Adriana și cealaltă soră”, a povestit Alexandra.

Concurenta de la Puterea Dragostei a povestit că mama ei a fost cea care a muncit din greu pentru a le crește pe cele 4 fete rămase orfane de tata.