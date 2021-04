Smiley a dezvăluit la Românii au Talent, sezonul 11, ce meserie are tatăl său. Artistul este mândru de părinţii săi

In articol:

Smiley a dezvăluit la Românii au Talent, sezonul 11, ce meserie are tatăl său.

Ion Maria a lucrat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Smiley a povesit în cadrul emisiunii Românii au Talent, sezonul 11, că tatăl său este aviator de meserie şi că a stat mult în preajma celor care practică acest job, iar prin prisma meseriei, aviatorii percep altfel viaţa, se bucură mai mult de fiecare moment şi sunt mult mai fericiţi.

"Eu am cunoscut mulţi aviatori, colegi de-ai tatălui meu şi am fost în preajma lor, am zburat cu ei, am petrecut cu ei şi aviaţia într-adevăr dă senzaţia. Adică au o altă poftă de viaţă pentru că ei îţi riscă viaţa tot timpul când se ridică de la sol, se poate întâmpla orice şi atunci trăiesc fiecare zi altfel. Au mai multă bucurie, cred, trăiesc la alte cote, altă altitudine", a povesit Smiley la Românii au Talent, sezonul 11.

Smiley alături de părinţii săi [Sursa foto: Facebook]

Ce semnificaţie are Josephine, numele pe care l-au ales Gina Pistol şi Smiley pentru fetiţa lor

Josephine vine din limba ebraică și înseamnă "Yahweh (Dumnezeu) va răsplăti". Josephine este forma feminină a numelui de sex masculin Joseph (Joseph), forma franceză a numelui Iosif, care vine de la ebraicul Yosef, adică "Yahweh va răsplăti".

În Biblie, Iosif este tatăl vitreg al lui Iisus și soțul Fecioarei Maria. Tot în Sfânta Scriptură este consemnat faptul că Iosif era un evreu bogat, care l-a dat pe Iisus jos de pe cruce și l-a înmormântat.

Mai departe, legenda spune că același Iosif, adică Sfântul Iosif din Arimateea ar fi dus Sfântul Graal în Marea Britanie, potrivit tvmania.ro

Smiley şi Gina[Sursa foto: Facebook]

Smiley a explicat cum a ales numele fetiţei sale

Smiley a explicat cum el şi Gina Pistol au ales numele fetiţei lor. Proaspăta mămică a ales numele de Josephine, inspirându-se după o melodie de-a lui Chris Rhea, iar Smiley a ales numele de Ana, fiindcă se potriveşte cu Maria, care este numele de familie al cântăreţului.

"Fiecare a ales câte un nume. Gina a ales Josephine și mie mi-a placut foarte mult și eu am ales Ana. Noi îi spunem Josephine. Gina Pistol a ales numele dintr-o melodie a lui Chris Rhea care i-a plăcut foarte mult, iar eu am ales Ana pentru că îmi place mie mult de tot numele ăsta și se potriveste cu Maria", a declarat Smiley.