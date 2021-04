Smiley iubite. Cu cine a fost Smiley înainte de Gina Pistol

In articol:

Cine sunt norocoasele care au avut o relaţia amoroasă cu celebrul cântăreţ.

Smiley iubite

Femeile din viaţa lui Smiley au fost mereu în atenţia presei. După despărţirea de Laura Cosoi, în 2012, alături de care a stat vreme de 5 ani, artistul nu a mai avut nicio relaţie oficială, sau cel puţin nu a mai recunoscut că se iubeşte cu nimeni. Solistul a fost "cuplat" de presă cu mai multe domnişoare, printre care şi o concurentă de la Vocea României, care s-a numărat printre femeile din viaţa lui Smiley, relatează click.ro.

Smiley şi Sânziana Negru

Smiley şi Sânziana Negru

Povestea de iubire dintre Smiley, şi Sânziana Negru s-a înfiripat chiar în studioul lui Marius Moga, în 2005. Compozitorul era prieten cu Smiley şi căuta fete pentru a întregi formaţia Wassabi, iar una dintre solistele care făceau parte din trupă era chiar Sânziana.

Sânziana Negru şi Smiley s-au iubit cu pasiune mai bine de doi ani. Cei doi erau nedespărţiţi şi mergeau la toate evenimentele împreună. În 2006, după un an şi jumătate de relaţie, bruneta s-a mutat la Smiley în apartament şi chiar spera ca solistul să o ducă în faţa altarului, însă Laura Cosoi a apărut în peisaj, iar cei doi s-au despărţit.

Smiley şi Laura Cosoi

Smiley şi Laura Cosoi

Smiley şi fostul iepuraş Playboy, Laura Cosoi, au fost împreună au stat împreună cinci ani de zile, după care s-au despărţit.

Laura Cosoi a vorbit deschis despre problemele din cuplu care au dus la despărţire.

"Eu am început relația cu Andrei când nu era Smiley de astăzi, ci doar un cântăreț, iar eu o actriță. Apoi el a devenit foarte iubit și cunoscut pe plan muzical. S-a desprins de trupa Simplu, lucru pe care eu l-am văzut bun de făcut și chiar cred că este unde trebuie acum.

Amândoi am avut această problemă legată de comunicare, fiindcă orice comunicam profesional trebuia să avem disponibilitatea de a răspunde și curiozităților din viața personală. Cu cât publicul iubește mai mult cuplul respectiv, cu atât va dori răspunsuri numeroase despre viața lor împreună.

Mergând pe această rețetă, evident că amândoi eram în proiecte și eram gestionați de un PR care comunica pentru noi. Apoi ne-am despărțit și am putut să luăm în mâinile noastre comunicarea propriei persoane.

Nu mai eram împreună, nu mai aveam proiecte comune, iar eu nici măcar nu mai lucram pentru televiziunea respectivă", a declarat actrița, potrivit life.ro.

Smiley şi Loredana Ciubotaru

Smiley şi Loredana Ciobotaru

Smiley nu a recunoscut niciodată că ar fi avut o relaţia cu fosta concurentă de la Vocea României, Loredana Ciobotaru, însă, la acea vreme, presa a scris foarte mult despre presupusa relaţie dintre cei doi.

“Oi visa eu la cai verzi pe pereți, dar voi mă cam întreceți... Legătura mea cu toți concurenții este strict profesională. Dacă în viață mea ar exista o relație nu aș avea niciun motiv să nu o recunosc. Pentru moment însă nu e cazul! Întâlnirea mea cu Loredana face parte dintr-un șir de întâlniri pe care le-am avut cu toți concurenții mei de la Vocea României, pentru a pregăti show-urile LIVE...

Cu unii m-am văzut acasă la mine, cu alții la studio și cu alții la ei acasă, în funcție de timp și disponibilitate. Atâta tot!” a declarat Smiley.

Smiley şi Raluca Netca

Smiley şi Raluca Netca

Smiley ar fi avut o relaţie de aproape un an cu Raluca Netca. Fata nu este tocmai străină de lumea showbizului: ea este dansatoare şi a colaborat de-a lungul timpului cu nume sonore din industria muzicală, care nu prea au cuvinte de laudă la adresa ei.

“Este o fată care ar călca pe cadavre că să obțină ceea ce vrea. E individualistă, e mahalagioaică, nu are un caracter tocmai ok. O parte dintre cei din anturajul ei au aflat despre relația cu Smiley, însă toți credeau că este o aventura. Nimeni n-ar fi bănuit că ei se întâlnesc de un an. Ea este neserioasă și ca dansatoare. Ba nu-i pasă, ba întârzie, într-un cuvânt nu-și face treaba bine pe scenă. În ultima vreme, mai ales, a căpătat o grămadă de figuri, probabil îi place celebritatea de care a început să se bucure. Unii se gândesc că asta și-a dorit de la început și că de-aia s-a cuplat cu Smiley”, a declarat o sursă din lumea showbiz-ului, pentru cancan.ro.

Smiley şi Gina Pistol

Smiley şi Gina Pistol

Smiley şi Gina Pistol sunt împreună de peste trei ani, iar de curând, frumoasa prezentatoare l-a făcut tătic ce celebrul cântăreţ. Cei doi au o fetiţă minunată căruia i-am pus numele de Josephine Ana Maria.