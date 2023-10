Smiley dă cărțile pe față despre Loredana Groza! Ce se întâmpla în timpul filmărilor, pe vremea când erau colegi de emisiune. A recunoscut asta abia acum: "Eram ușor intimidat"

In articol:

Smiley a vorbit, recent, despre cum a ajuns să fie jurat în emisiunea de talente din care face parte, dar și cum s-a înțeles cu colegii săi la vremea aceea. Artistul a început acest concurs alături de Loredana Groza, Horia Brenciu și Marius Moga, el fiind cel mai tânăr din această formulă.

Smiley, intimidat de colegii din emisiune

Cum a fost această experiență pentru soțul Ginei Pistol?

Smiley este unul dintre cei mai talentați și apreciați artiști de la noi din țară, iar acest lucru a fost remarcat de foarte multă lume, inclusiv de producătorii emisiunii de talente pe care o jurizează. În urmă cu ceva ani, artistul a fost contactat pentru a face parte din proiect, iar această veste l-a luat prin surprindere la momentul respectiv. Și asta pentru că în celelalte poziții de jurați erau Loredana Groza, Horia Brenciu și Marius Moga, persoane care l-au intimidat puțin pe soțul Ginei Pistol, având în vedere că el era cel mai tânăr. Totuși, Smiley a acceptat propunerea, iar astăzi încă ocupă aceeași poziție în cadrul show-ului.

„Era un singur sezon făcut în Olanda. Și noi am fost a doua sau a treia țară care a luat formatul acesta. Mona mi-a spus: «Vrem să facem o emisiune». În momentul în care am auzit, am zis: «Da, vreau». După care mi-a spus că o să fiu cu Loredana Groza, cu Horia Brenciu, cu Marius Moga. Eram așa: «Eu sunt cel mai tânăr? Ce să fac eu acolo?». Eram cam de vârsta lui Theo când am început treaba asta. Și eram ușor intimidat de Loredana Groza în primul rând, de Horia Brenciu. Erau oameni cu mult mai multă experiență. Dar pentru că eu eram și artist, și producător, și compozitor, făcea sens să fiu acolo, să dezvolt artiști. M-am bucurat foarte tare că am avut ocazia asta și că încă sunt aici. Îmi place atât de mult proiectul ăsta, încât mi-aș dori să nu se termine niciodată, o să vedem cum o să fie.”, a declarat Smiley, pentru PlayTech.ro.

Smiley, singurul antrenor din emisiune care a avut continuitate

Smiley a acceptat să fie antrenor în emisiunea de talente în anul 2011, iar de atunci nu a ratat niciun sezon. Ceilalți colegi ai săi au mai plecat, s-au mai întors, astfel că soțul Ginei Pistol este singurul care a avut continuitate.

„Da, eu am rămas pentru că îmi place foarte mult emisiunea. Îmi place formatul acesta, e ceva ce eu fac de mai bine de 20 de ani în viața reală și cumva se transpune în emisiunea asta.”, a mai spus artistul, potrivit sursei menționate anterior.