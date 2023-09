"Vă anunț cu regret" Smiley, nevoit să-și lase soția și fiica în vacanță și să se întoarcă imediat în țară. Artistul și-a făcut bagajele în miez de noapte. Gina Pistol și Josephine nu l-au putut însoți: "Noi am rămas"

In articol:

Smiley a fost nevoit să se întoarcă în București, în timp ce era în vacanță cu soția și fiica lor. Artistul nici nu a putut să stea pe gânduri, căci în miez de noapte și-a făcut bagajele și a luat avionul spre țară.

În tot acest timp, Gina Pistol și micuța Josephine au rămas singure. Iată motivul pentru care îndrăgitul cântăreț s-a întors imediat acasă!

Smiley, nevoit să-și lase soția și fiica în vacanță și să se întoarcă imediat în țară

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt foarte activi în mediul online, acolo unde postează adesea momente importante din viața lor.

Ei bine, așa s-a întâmplat și de data aceasta, când artistul le-a mărturisit fanilor, prin intermediul unui videoclip, că a fost nevoit să plece din vacanța frumoasă, unde era alături de soția și fiica lor. Chiar

în miez de noapte, el și-a făcut bagajele și a plecat spre București.

„ Vă anunț cu regret că am părăsit vacanța, cu noaptea în cap, mai precis 3:30 dimineața. Direcția București.”, a spus Smiley, pe contul lui oficial de Instagram.

În tot acest timp, Gina Pistol și Josephine au rămas singure, în minunata vacanță, unde s-au relaxat și distrat pe cinste.

„Dar noi am rămas în liniște și pace, tot în vacanță. Am luat micul dejun ca fetele, apoi am mers la plajă. După ce Josephine și-a ales costumul de baie, am stat la plajă, am alergat, am făcut castelul prințeselor, am luat prânzul. Soare, mare, nisip, și plajă, apoi am mers ca fetele, la somnul de frumusețe.” , a spus Gina Pistol, în cadrul aceluiași videoclip, postat pe Instagram.

Gina Pistol și micuța Josephine au rămas în vacanță! [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Smiley s-a întors imediat în țară

Se pare că artistul a părăsit destinația de vacanță, dintr-un motiv foarte întemeiat.

Mai exact, el a avut de onorat un concert, unde prezența sa era obligatorie, căci zeci de fani l-au așteptat cu sufletul la gură.

„După două avioane și trei autobuze, am ajuns în siguranță la București. Am mers repede la ai mei, unde am mâncat bun de tot, după care am mers acasă, m-am schimbat și am plecat la concert. (...)”, a spus Smiley, în mediul online.

Cu toate acestea, artistul nu a stat prea mult departe de cele două ființe dragi din viața sa, așa că a doua zi a pornit, din nou, spre vacanță, unde a fost așteptat cu foarte multă dragoste de către Gina și micuța Josephine.

„A doua zi dimineață, m-am pornit înapoi în vacanță. Am fost întâmpinat cu pupici și îmbrățișări de la fete, apoi le-am scos la un cocktail, pe plajă. Continuăm vacanța tot în trei, de aici încolo, până la final cu dans și voie bună.”, a mai spus cântărețul, în cadrul aceluiași clip, postat pe rețelele de socializare.

