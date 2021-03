Smiley, declarații din ipostaza de tată! Artistul a recunoscut cu cine seamănă fiica lor: „E cuminte, liniștită”

In articol:

De câteva zile, Smiley și Gina Pistol sunt în culmea fericirii, după ce frumoasa vedetă a adus pe lume o fetiță superbă și perfect sănătoasă. În cadrul unui interviu, artistul a oferit mai multe detalii despre ipostaza de tătic. Potrivit spuselor sale, cântărețul trăiește cele mai frumoase momente din viața lui. Mai mult, Smiley a susținut că este un bărbat fericit și împlinit.

„Sunt fix în camera fetiţei, care arată foarte bine. Nu prea o lăsăm singură deocamdată, doarme cu noi. Nu doarme cu noi în pat. Mai e un pătuţ lângă patul nostru. Mai avem un pătuţ şi în camera ei. E cuminte, liniştită. În afară de momentele în care are gaze sau îi e foame. Seamănă cu Gina. Suntem extrem de bucuroşi, e o fericire pe care nu am am trăit o niciodată în viaţa noastră.”.

Gina Pistol și Smiley[Sursa foto: Facebook]

Smiley, pregătiri pentru rolul de tată

Deși micuța lor a venit pe lume de doar câteva zile, Smiley și-a luat foarte în serios atribuțiile de tată și deja s-a ocupat de toate cumpărăturile pentru fiica lui. Mai exact, îndrăgitul artist le-a arătat fanilor suportul pentru mașină pregătit pentru fiica lor.

„Cu noile activități nici n-am mai apucat să mă mai bărbieresc, dar sunt pregătit pentru noile drumuri. Vom circula în siguranță!”, a spus Smiley, în timp ce le arăta fanilor suportul în care va sta fetița lui când vor pleca la drum”.

Smiley a lansat o piesă nouă după ce a devenit tată[Sursa foto: Captură YouTube]

Smiley a lansat o piesă nouă

Smiley a lansat o piesă nouă numită „Până la tine”, iar versurile sunt mai mult decât emoționante. „ Ai adus soarele cu tine pentru noi/ Pentru noi e răsărit/ Mi-ai arătat că până la tine n-am iubit/ Pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni”, sunt câteva dintre versurile piesei.