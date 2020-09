Smiley, alături de iubita lui, Gina

In articol:

Smiley are toate motivele să înceapă noi proiecte și să câștige și mai mulți bani decât o face deja. În câteva luni va deveni tătic pentru prima oară, iar lucrul acesta îl motivează și mai mult. De curând, artistul a acceptat mai multe proiecte interesante.

Deși anul acesta emisiunea „Vocea României” nu va avea loc, Smiley nu duce lipsă de joburi. Mai mult, el revine în cinematografie și se pregătește de preselecțiile concursului de talente de la PRO TV. Astfel că, din 8 septembrie va însoți caravana „Românii au talent”,care va ajunge la Constanța, la Hotel ”Oxford”, pe 10 septembrie va fi la Galați, la Hotel ”Ibis Styles Dunărea”, iar săptămâna se încheie pe 12 septembrie la Iași, la Hotel ”Unirea”.

Citeste si: Bianca de la Puterea dragostei, prima reacție după ce Livian s-a afișat cu noua iubită: „Mă ierați, dar...”

Citeste si: Clipe de coșmar pe litoralul românesc! Un pedofil deghizat în salvamar, surprins în timp ce făcea avansuri copiilor: "Vreau să vă învăț să înotați..."

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Citeste si: Livian de la Puterea dragostei are o nouă iubită! „Lupul” a fost surprins cu o tânără voluptoasă

Solistul va fi mai și la Craiova, pe 16 septembrie, la Hotel ”Europeca”, și la Timișoara”, pe 18 septembrie, la Hotel ”Boavista”. Caravana își va încheia căutările la Cluj-Napoca, pe 20 septembrie, la ”Grand Hotel Napoca”, și pe 22 septembrie, la Brașov, informează Click.ro.

Smiley, în vârstă de 37 de ani a devenit cunoscut și pentru aparițiile din filme. Până în acest moment, el a filmat pentru câteva episoade în peliculele „Selfie”, „Oh, Ramona!” și „Nașa”, dar și un rol principal în serialul „Cu un pas înainte”, unde a cântat și a dansat câteva sezoane.

El a mai jucat și în „Un film Simplu”, dar și în „Triplusec”. Vara aceasta, Smiley a lucrat la un alt proiect numit „Legați”, împreună cu o echipă de mulți tineri entuziaști, actori și soliști, în frunte cu Iura Luncașu de 45 de ani, care a regizat „În familie”, „Pariu cu viața” și „Profu”. Momentan, n se cunosc mai multe detalii despre acest film.

Smiley, protagonist într-o comedie

După finalizarea preselecțiile la „Românii au talent”, Smiley nu va avea nicio pauză. Artistul va începe filmările pentru un film de comedie . „În câteva zile ne vom apuca din nou de filmat pentru comedia dramatică cu final pozitiv "O dată pentru totdeauna", în care Smiley va avea rolul principal. Am lucrat bine împreună cu el vara aceasta și mai facem un poiect în care vor mai juca actori precum Ada Galeș, Cosmin Natanticu, Augustin Viziru, Sali Levent și Adelina Pestrițu într-un rol mai mic. Știți că eu lucrez cu multe vedete pe roluri secundare și îmi place așa. Am terminat și sezonul doi din "Profu" de la Pro TV. Cu noile reguli și reglementări vom vedea când vor ajunge în cinematografe cu proiectele terminate însă vom aștepta. Am și eu o strategie și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Iura Luncașu, pentru site-ul Click.ro.

Gina Pistol revine la „Chefi la cuțite!”

Emisiunea „Chefi la cuțite”, pe care o prezintă Gina Pistol, revine pe micile ecrane. Începând cu data de 7 septembri, jurații Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea se vor întrece într-un concurs nebun culinar. „Legați-vă centurile de siguranță, trageți aer în piept și pregătiți-vă! Începând cu luni revenim în casele voastre! Trei ediții pe săptămână: luni, marți și miercuri. Promit c-o să vă placă mult! Așa fain este noul sezon ”Chefi la cuțite!”, a scris ea, pe conturile sociale.