Ion Surdu a câștigat, recent, un meci extrem de important pentru centură RXF, în ultima gala de MMA a anului. În lupta lui cu un cunoscut iranian, câștigătorul Exatlon a stat în cușcă numai două reprize, apoi și-a pus la podea adversarul! ”Sunt foarte fericit pentru modul în care am evoluat în Sala Polivalentă din Capitală! Am avut parte de o dispută dură, dar la final, am ieșit învingător”, avea să spună ”faimosul” imediat ce arbitrii au dat decizia.

Mai mult, la final, Ion l-a provocat la luptă pe ”Spaima Moldovei”, un alt luptător puternic la categoria lui, pentru un nou meci de mare calitate pentru titlul suprem pe plaiurile mioritice. ”Vreau să te chem în ring, să lupți cu mine, pentru tine, pentru România. Însă, îți spun încă de pe acum că nu vei avea șanse deloc în fața mea”, a spus Surdu în fața publicului care l-a susținut în sală.

Ion Surdu a decis să plece din țară! ”Voi sta acolo câteva luni bune”

Odată lansată provocarea, sportivul a luat și o hotărâre importantă. Astfel, Ion Surdu a decis să plece din țară după Sărbători și să facă un stagiu de pregătire departe de orice tentație. ”Vreau să mă duc din nou în Thailanda, acolo unde de altfel, m-am pregătit și în toamnă. Acolo, sunt condiții foarte bune, propice performanței…Voi sta acolo câteva luni bune, mă voi pregăti cu antrenori cunoscuiți, alături de sportivi de valoare. În plus, m-am obișnuit și cu viața de acolo, și cu mâncarea, așa că, nu îmi va fi greu să mă adaptez pentru o perioadă lungă de timp”, a declarat, în premieră pentru WOWbiz.ro, Ion Surdu la emisiunea ”Ștafeta mixtă”.

Ce nu se știe despre Ion Surdu! A venit în România la 16 ani și visul lui, dincolo de sport, este să își deschidă un local pentru prieteni”

Originar din Republica Moldova, luptătorul MMA a venit în România și s-a stabilit în Cluj când avea doar 16 ani. La vârstă de 18 ani a decis că este momentul să își câștige singur existența și s-a angajat că manipulant marfă la un depozit, rezistând unei munci fizice istovitoare. Aventuros și dornic să experimenteze, faimosul de la ”Exatlon” și-a îndreptat atenția spre alt domeniu de activitate care i-a plăcut foarte mult și în care a ajuns să progreseze într-un timp foarte scurt, deși subliniază că marea lui pasiune rămâne sportul. "Am început că ajutor de barman și treptat am prins meseria, din ajutor am devenit barman. Sunt expert în shot-uri, dar știu să fac și cocktail-uri, smoothie-uri sau limonade. Îmi place foarte mult cafeaua și știu să fac desene în cappuccino, sunt un fel de barista, ultimul meu job a fost la un coffee shop în Cluj. Am trecut prin toată partea de industrie ospitalieră, numai în bucătărie nu am intrat", declara Ion Surdu, înainte de a pleca să își testeze limitele pe traseele din Republică Dominicană. De altfel, visul luptătorului era acela de a-și deschide la un moment dat propriul lui local și menționa că își dorește să fie un loc în care oamenii să lege prietenii într-o atmosferă relaxată, să se simtă că acasă.

"Vreau să îmi deschid un local, dar știu că trebuie să fiu permanent acolo, trebuie să mă dedic 100% sau mai mult, pentru că viitorul depinde de mine și momentan nu îmi permit, vreau să îmi fac un viitor și o carieră în domeniul sportiv. Dar, cu siguranță, la un moment dat voi face și altceva și, dacă decid să îmi deschid un local, acesta ar fi simplu, un loc unde poți să vii să povestești cu oricine de acolo, unde să te simți bine, unde să intri, indiferent de oră, să bei o cafea bună, să poți să bei un vin bun, să poți să socializezi cu oricare dintre oamenii ce stau acolo. Un loc unde să te simți bine", declara atletul Exatlon la finele competiției din Republica Dominicană