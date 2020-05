In articol:

Mai mult decât atât, generoasă, Roxana Marinescu a decis să fie printre cei care donează plasmă pentru a ajunta în vindecarea celor gravi bolnavi din cauza coronavirusului așa că, fără să stea pe gânduri, s-a prezentat la centrul de transfuzii pentru a-și dona sângele.

Doar că, upă ce testele i-au fost făcute pentru a vedea dacă anticorpii specifici coronavirusului sunt prezenți în sângele ei, Roxana Marinescu a avut un adevărat șoc, lucru care o face să creadă că a fost victima unei conspirații tăcute.

”După cum știți acum o luna și ceva am fost depistată cu COVID-19 pozitiv, am stat în spital 5 zile Au fost 5 zile pline de chin și lacrimi cu condiții precare și medici care păreau neputincioși în față "bolii"! M-au ținut mai mult cu forța căci în spital eram asimptomatică deja (am avut doar mici probleme cu respirația și o stare acută de oboseală) nimic din simptomele COVID-ului (febra, tuse, etc.), dar cu toate astea așa erau directivele atunci: asiptomaticii stau internați până le ies 2 teste negative consecutiv! Am ajuns după 5 zile acasă, iar între timp am aflat că ai mei de acasă (copilul și soțul) au fost testați și sunt negativi, deci măcar ăsta era motiv de bucurie cu toate că m-a pus pe gânduri acest lucru, însă nu am vrut să mă gândesc pe moment! Nimic numai era la fel, am avut stări de anxietate, frici... toate legate de această experiență urâtă de care numai voiam să îmi aduc aminte!

Pe 13 mai am donat plasmă pentru bolnavii de COVID-19 aflați în stare gravă neștiind că testele ce vor urmă îmi vor dovedi altceva: 2 teste efectuate și ambele negative (nu aveam anticorpi), un al 3-lea test serologic efectuat urmat de răspunsul negativ! Acum 2 zile, atât eu cât și soțul meu am decis să facem încă un test serologic care să ne demonstreze exact și să aflăm adevărul: negativ.... Sunt puțin debusolată și singura mea întrebare este: "de ce eu”? Îmi doresc enorm să demonstrez că ceea ce am pățit eu nu este ceva întâmplător. Mă abțin să comentez pe marginea acestui subiect și cu siguranță voi apela la cei în măsură să facă dreptate!! Cu siguranță nu sunt singura care a pățit așa, dar în mod sigur voi fi cea cea are curaj să vorbească cu probe, cu documente”, a spus, debusolată total, Roxana Marinescu, vedeta care a ajuns la spital, teoretic, din cauza coronavirusului.

Roxana Marinescu, diagnosticată și spitalizată din cauza coronavirusului

Roxana Marinescu a trecut prin clipe de calvar în urmă cu doar câteva săptămâni când a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus. Fostul iepuraș Playboy s-a tratat la Matei Balș, iar acum a revenit în sânul familiei.

„Nu m-am gândit nici măcar o clipă că voi fi testată de COVID, chiar dacă știam că am călătorit, nu m-am gândit că se va aunge atât de departe. Cei de la ambulanță mi-au făcut fișa, respiram puțin greu și am auzit cum ziceau că voi fi transportată la spital. La ora 11 seara am ajuns aici. M-au examinat și au constatat că sunt ok, plămânii funcționau bine, respirația era deja foarte bună. Mi-au și spus că nu am niciun simptom de coronavirus, dar voi fi testate pentru că am călătorit. În seara în care am ajuns am fost într-o stare deplorabilă. Am plans toată noaptea. Am avut frisoane de la medicamentul pe care mi l-au dat, am zis că mor, eram rece ca un cadavru. A doua zi mi-au oprit medicamentația respectivă. Am văzut moartea cu ochii.

Am crezut că fac un atac cerebral. De când am aflat că am acest virus nu am avut niciun simptom, iar în momentul în care mi-a fost administrat medicamentul, am simțit ca și cum atunci am luat virusul. De atunci am tulburări gastro-intestinale. I-am spus medicului de 2 ore și nu a venit până la ora asta. Acest coronavirus nu este o regie. Mi s-a făcut un alt test ieri dimineață, iar seara am avut rezultat negativ, dar trebuie să aștept încă un test”, declara Roxana Marinescu de pe patul de spital.