Roxana Marinescu a trecut prin clipe de calvar în urmă cu doar câteva săptămâni când a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus. Fostul iepuraș Playboy s-a tratat la Matei Balș, iar acum a revenit în sânul familiei.

„Nu m-am gândit nici măcar o clipă că voi fi testată de COVID, chiar dacă știam că am călătorit, nu m-am gândit că se va aunge atât de departe. Cei de la ambulanță mi-au făcut fișa, respiram puțin greu și am auzit cum ziceau că voi fi transportată la spital. La ora 11 seara am ajuns aici. M-au examinat și au constatat că sunt ok, plămânii funcționau bine, respirația era deja foarte bună. Mi-au și spus că nu am niciun simptom de coronavirus, dar voi fi testate pentru că am călătorit.

În seara în care am ajuns am fost într-o stare deplorabilă. Am plans toată noaptea. Am avut frisoane de la medicamentul pe care mi l-au dat, am zis că mor, eram rece ca un cadavru. A doua zi mi-au oprit medicamentația respectivă. Am văzut moartea cu ochii. Am crezut că fac un atac cerebral. De când am aflat că am acest virus nu am avut niciun simptom, iar în momentul în care mi-a fost administrat medicamentul, am simțit ca și cum atunci am luat virusul. De atunci am tulburări gastro-intestinale. I-am spus medicului de 2 ore și nu a venit până la ora asta. Acest coronavirus nu este o regie. Mi s-a făcut un alt test ieri dimineață, iar seara am avut rezultat negativ, dar trebuie să aștept încă un test”, declara Roxana Marinescu de pe patul de spital.

Deși s-a infectat o dată, Roxana Marinescu ieșit la plimbare fără mască și mănuși

Roxana Marinescu a fost surprinsă de jurnaliștii Cancan la o scurtă plimbare în apropierea casei sale alături de fiul ei.

Detaliul care ne-a atras atenția este acela că, deși a trecut o dată prin chinurile bolii, Roxana Marinescu nu se teme de o posibilă reinfecatre cu temutul virus. Vedeta a ieșit la plimbare cu o ținută sport și forme de invidiat, însă a uitat cele mai importante accesorii din această perioadă: masca și mănușile. În plus, nici pe fiul ei nu l-a protejat, lăsându-l să se joace în aer liber fără a-și lua măsurile de precauție impuse de autorități.

Fostul iepuraș Playboy a ieșit pentru o perioadă scurtă din casă pentru a face puțină mișcare în aer liber și cel mai probabil, s-a gândit că nu va lua virusul din nou, atâta timp cât nu merge în spațiii închise.