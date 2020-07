Șoc în showbiz! Vor ajunge la tribunal: ”Dacă nu se potolește...”

In articol:

Cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda a declarat lucruri șocante, spunând cuvinte dure despre fosta lui iubită, Nicoleta Voicu.

După ce Nicoleta Voicu a făcut mai multe afirmații din intimitatea relației pe care a avut-o cu Gheroghe Turda, bărbatul nu a putu să nu reacționeze. Acesta amenință chiar cu mersul la tribunal!

”Da i-am făcut pentru că nu se potolește! Și un om care nu e cuminte și nu disciplinat și obraznic cu mine. E a doua notificare pe care i-o adresez, iar dacă nu se potolește ne vedem la tribunal. Nu se poate ca la pretenția unei fete cu școală, cu o anumită pregătire profesională și în muzică, să spui în presă așa ceva. Sunt niște relații care au fost între doi parteneri.

Nu mai merge treaba, nu mai merge, la revedere. Comentează și niște intimități din familie și de copiii mei și de nepoții mei. Nu se face așa ceva. Trebuie să știe lumea ce a fost între noi, într-o relație de prietenie. Nu se poate asa ceva”, a spus Gheorghe Turda, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Acuzațiile și cuvintele grele nu se termină aici: Gheorghe Turda atac dur la adresa Nicoletei Voicu

Gheroghe Turda se legaă de nivelul inteleectual al fostei iubte Nicoleta Voicu, spunând că el nu se coboară la nivelul de „mahala”.

”Am avut și am pretenții de la ea că este o intelecuală, dar nu te poți coborî în halul ăsta de mahala, să dai din casă ce nu privește pe toată lumea. Nu mai comentez că devine periculoasă. Nu mă cobor la nivelul de mahala, viața mea să o discut prin presă.

Revenirea a fost din partea amândurora pentru că și ea a simțit nevoia să mă revadă și eu, dar a doua zi după ce a fost o liniște frumoasă, a început să zgândăre și să reproșeze de niște relații de-ale mele pe care nu le am. Eu am prietene și prieteni pe Facebook, am sute de mii de oameni care mă apreciază și mă cunosc”, a explicat el.