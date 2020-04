Sonny Flame a părăsit competiția Survivor România

Survivor România kalooga_36441" />

Încă un membru în minus pentru echipa Faimoșilor. Elena Ionescu și Sonny Flame au fost cele două nominalizări ale echipei roșie pentru eliminare. După votul publicului, Sonny Flame părăsește emisiunea.

„Cel care va pleca acasă nu va prinde unificarea celor două echipe. Următoarea persoană care părăsește Survivor România 2020 este Sonny Flame”, a anunțat prezentatorul competiției, Dan Cruceru.

Atunci când a aflat că rămâne în competiție, Elena Ionescu a izbucnit în lacrimi.

Reacția lui Sonny Flame, după ce a aflat că părăsește Survivor România

„Mi se pare foarte fair alegerea publicului, o respect. În clipa asta am uitat orice ceartă, este un joc și nu trebuie să o luăm personal. Vreau să îmi cer scuze dacă am avut o reacție acidă. Asta am simțit în momentele respective. Acum vreau să-mi îmbrățișez colegii”, a declarat Sonny Flame.

„Înainte să vin la Survivor m-am înarmat cu foarte multe, dar nu mă așteptam ca în interiorul echipei să existe atâtea mizerii. Îmi asum, asta îmi e firea. Mi-ar fi foarte greu să par prefăcut și să fac strategii. Când mă întorc acasă, sper să fiu așteptat de soția și fetița mea”, a încheiat cântărețul.

Elena de la Survivor România a spus totul despre relația cu Sonny Flame! ”Nu aș interveni niciodată într-o familie cu copii! Eu am fost trădată într-un asemenea mod și știu ce înseamnă”

Elena Ionescu a plâns la nominalizarea ei și a lui Sonny Flame la consiliu de eliminare la Survivor România și a răspuns la acuzațiile care i se aduc că ar avea o relație în show-ul de supraviețuire.

După ce, săptămâna trecută, războinicii au dat de pământ cu Andrei și Karina, cei care formează un cuplu în Republica Dominicană, de două zile, și faimoșii par a adopta aceeași strategie în cazul cântăreței Elena Ionescu și a lui Sonny Flame.

Elena de Survivor România a spus totul despre relația cu Sonny Flame, dar a ținut să specifice că nu este nimic de alt gen între ei decât amiciție. ”Îmi pare rău că s-a ajuns aici, la asemenea mizerii. Sonny este un om deosebit, cu o soție foarte frumoasă. Niciodată nu aș interveni într-o familie cu copii. Știu ce înseamnă acest lucru, și eu am fost trădată, așa că, nu aș face așa ceva. Respect asemenea lucruri, numai că aici, văd atâta răutate, încât ajung pur și simplu să cedez„, a spus abătută Elena.