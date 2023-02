Sorana Darclee, reacție vehementă după ce Irina Nicolae a declarat că nu a fost anunțată de reuniunea trupei ASIA: „Spune-le oamenilor ce s-a întâmplat” Artista a fost dură cu fosta sa colegă

In articol:

În urmă cu ceva timp, Sorana Darclee anunța că trupa prin care s-a făcut cunoscută se reunește într-un concert de zile mari, astfel încât să se marcheze 25 de ani de la lansarea celebrei formule de patru, „ASIA”.

Vestea a fost primită cu bucurie de fanii legendarei trupei, dar nu la fel de multă încântare s-a împărțit și printre cele care au format cândva ASIA.

Și asta pentru că la scurt timp de la anunțul revenirii în fața reflectoarelor, Irina Nicolae a ieșit public și a spus de ce nu apare și ea pe afișul anunțului marelui eveniment.

Sorana Darclee o pune la zid pe Irina Nicolae

Bruneta a declarat atunci că nimeni nu a informat-o despre absolut nimic, că a aflat totul din presă și că, pentru a le putea fi aproape colegelor, și-a cumpărat un bilet la eveniment chiar în primul rând din sală.

De aici și până la momentul ca un adevărat război să pornească a mai fost doar un pas și uite așa s-au spus multe și de o parte și de alta, fanii trupei neștiind ce să mai

creadă.

Însă, acum Sorana Darclee iese la atac și face lumină în ceea ce privește cele întâmplate și o roagă pe Irina Nicolae să nu mai ascundă adevărul de fanii ei.

Ea spune că, de fapt, Irina Nicolae a refuzat participarea la concertul Ianei, acolo unde s-a și decis revenirea trupei ASIA în atenția publicului pentru o perioadă nedeterminată, decizie pe care ea nu ar fi luat-o niciodată în calcul.

Mai mult decât atât, artista spune că spectacolul de pe 6 martie nu va fi unul singular, ci activitatea trupei înființată în 1999 va continua atât cât se va vrea și putea.

Pentru ele și pentru fanii lor, ASIA va avea mereu mai multe formule, căci de-a lungul timpului s-au tot schimbat fetele, dar acum revenirea va fi aceasta: Sorana, Anca, Iana și Anemona.

Însă, deși pe scenă de acum încolo vor fi doar ele patru, dincolo de lumina reflectoarelor relațiile de prietenie s-au ținut și se țin în continuare și cu celelalte fete: Silvia, Alina, Alexandra.

Sorana Darclee spune că mereu s-au avut toate una pe cealaltă aproape, chiar dacă au fost la distanță, că mereu vor fi prietene și colege de scenă, dar asta nu o mai implică, se pare, de acum încolo și pe Irina Nicolae.

Despre care artista spune că s-a retras singură din trupă și din prietenia ce le-a legat, spunând acum public numai neadevăruri care afectează imaginea trupei și care nu aduc niciun beneficiu vreuneia dintre ele.

”În ultima perioada s-au iscat tot felul de supoziții și păreri. Fiecare om are dreptul la o părere, zic totuși că e mai bine să ne formăm păreri în cunoștință de cauza. Trupa A.S.I.A. a ales discreția chiar și la conferință de presă și ne-am focusat atenția asupra revenirii acestei trupe pe piață muzicală. Trupa a avut de la bun început 2 manageri care au gândit întregul proiect. Unul a ales să rămână în studio și să ne scrie muzică, el fiind și fondatorul trupei, @ordeanadrian iar celălalt, @_florin_ionescu_ , a ales să să-și sacrifice viață privată alergând cu noi peste tot în țară și în străinătate. Au decis întotdeauna pentru noi iar experiență lor a fost benefică pentru trupa. Așa au decis și acum. Trupa A.S.I.A. se reface pentru a concerta pe o perioada nedeterminată. Am văzut la Alege A.S.I.A. cât de dorit era un loc în trupa. Peste 7000 de fete s-au prezentat peste tot în țară iar @alina_crisan25 a fost cea care a câștigat un concurs atât de greu. Au plecat fete și au fost înlocuite de alte voci și personalități care s-au integrat în acest concept. @alexandrapotora a fost prima față care a venit în locul @anemona.niculescu. Apoi @sylvia_sirbu în locul @ancaneacsuofficial și în final @iana_novac în locul Irinei. Această a fost formulă care a continuat încă 3 ani după ultima schimbare. Au urmat 15 ani de pauză timp în care fiecare dintre noi și-a continuat carieră. Sylvia a rupt radiourile cu Dj Rynno, Alina este parte din Direcția 5 și chiar acum sunt în turneu. Alexandra locuiește în State și are propria firma de cosmetice vegane aprobate de Leaping Bunny( ceva de vis ). Eu am cântat și am scris muzică alături de bandul meu, The Mates, iar de 5 ani, așa cum știți, pictură a devenit o mare parte din viață mea. Toate fetele au fost și sunt pentru totdeauna parte din trupa A.S.I.A. Dar A.S.I.A. continuă! După 15 ani de pauză și 25 ani de la fondarea trupei (mai exact 24 ani), ne-am reunit, în formulă această, pe care o iubim, cu @iana_novac. Noi ne suntem surori. Nu avem nimic de demonstrat una în fața celeilalte. Ne știm toate poveștile și secretele pentru că avem încredere una în cealaltă. Știm să ne apărăm, să ne ajutăm și să ne iubim”, a scris Sorana Darclee, pe pagina sa de Instagram.

