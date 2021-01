Sorin Cîmpeanu avertizează cu demisia! Este primul ministru care spune că pleacă dacă nu primește bani la Educație

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a luat pe toată lumea prin surprindere cu ultimul anunț făcut!

In articol:

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a făcut un anunț de ultimă oră, miercuri, spunând că este gata să-și dea demisia, dacă instituţia pe care o conduce nu va primi suficienţi bani de la stat pentru a fi făcute reformele necesare în acest domeniu.

Citeste si:Școala online, prelungită până în data de 8 februarie! Ministrul Educației a făcut un nou anunț: "Speranța și dorința noastră..."

Citeste si:Sorin Cîmpeanu, prima reacție despre cazul Cumpănașu! "Nu pot tolera.."

Cîmpeanu a declarat că dacă Educaţia nu va primi bani de la bugetul de stat, el este pregătit să lase locul altcuiva.

Citeste si: Ispita Cosminei Păsărin și avocatul fraților Micula. Acum Stelian Ion l-a adus la MJ - evz.ro

Citeste si: De ce nu se îmbolnăveşte toată familia de covid, dacă membrii ei locuiesc în aceeaşi casă? - bzi.ro

"Dacă nu vom avea o creştere a bugetului Ministerului Educaţiei destinat educaţiei în valoare absolută, o creştere cât de mică, şi dacă vom avea scădere, voi lăsa locul altuia care ştie să rezolve problemele din Educaţie fără resurse financiare, pentru că eu am declarat că nu ştiu să le rezolv fără resurse financiare. Creşterea de buget trebuie să acopere sumele necesare pentru organizarea remediale în asamblul lor, incluzând şi soluţia şcolilor de vară. Trebuie să acopere creşterea costului standard per elev destinat cheltuielilor materiale, care a crescut în ultimii ani de la 321 de lei per elev, la 387 de lei per elev", a declarat Sorin Cîmpeanu.

Învățământul online, prelungit până în data de 8 februarie

Sorin Cîmpeanu susține faptul că va exista o ordonanță de urgență prin care se va putea învățământul în mediul online. Totodată, Ministrul Educației este optimist în ceea ce privește cel de-al doilea semestru și susține faptul că își dorește ca elevii să se întoarcă în bănci.

„Vom avea o ordonanță de urgență prin care putem să continuăm învățământul online. Așa cum am început semestrul întâi, cu siguranță îl vom termina, online. Speranța și dorința noastră este să organizăm semestrul doi într-o manieră clasică, dar el trebuie finalizat. Ca să poată să fie finalizate e nevoie de o schimbare la legea 55, care dădea dreptul ministrului Educației să decidă trecerea în online până la 31 decembrie 2020. Am fost pus în fața unei situații: <Dacă inițiem ordonanță de urgență pentru învățământul online, haideți să inițiem până în septembrie 2021>. Am refuzat acest lucru și am spus <Nu>. Îl inițiem până în data de 8 februarie. Deci cu bună știință mi-am am redus dreptul de a decide peste data de 8 februarie învățământului online”,a spus Sorin Cîmpeanu, la Antena 3.

Învățământul online, prelungit până în data de 8 februarie[Sursa foto: PixaBay]

sursa-Antena 3