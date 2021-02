Sorin de la Survivor România, făcut praf de Faimoși după ce l-a nominalizat spre eliminare pe Alin Sălăjean. Moroșanu: „Dacă ăla e un nenorocit...”

In articol:

Sorin din echipa Războinicilor a fost cel mai votat concurent de telespectatori. Vestea a venit ca un șoc pentru mai mulți Faimoși, care consideră că acesta nu merită să fie preferatul publicului.

Sorin de la Războinici, luat în colimatoriu de Faimoși

Gestul lui Sorin de la Războinici de a-l nominaliza pe Alin Sălăjean

l-a scos din sărite pe Jador. Faimosul susține că alegerea Războinicului e nedreaptă, pentru că Alin este unul dintre cei mai buni adversari din echipa albastră.

Mai mult, băieții din echipa roșie au fost șocați să afle că Sorin a fost cel mai votat concurent de către telespectatori. Cosmin Stanciu susține că nu se aștepta ca acesta să fie preferatul publicului și că mai degrabă considera că Albert este cel mai apreciat Războinici de către cei de acasă.

Jador: Nu mă așteptam să iasă Sorin preferatul publicului, pentru că pe teren nu-l văd atât de tare.

Cosmin: Când am văzut că iese Sorin, eram sigur că îl nominalizează pe Alin.

Jador: E urât.

Mi se pare urat. El cel mai bun la ei. (despre Alin)

Moroșanu: Și ce dacă, frate? Dacă ăla e un nenorocit și nu te înțelegi cu el, ce faci?

Cosmin: El de cele mai multe ori la jocurile de viteză joacă cu Cătă, care are 1,90 și 100 de kilograme, iar el 60-70 de kg. E normal că are șanse mai mari să câștige.

Alege numai slabi. Pentru mine e o surpriză foarte mare. Nu mă așteptam să fie votat preferatul publicului. Mă așteptam la Albert, dar nu la Sorin

Sorin de la Survivor România

Sorin l-a nominalizat pe Alin Sălăjean

Războinicul și-a justificat decizia spunând că Alin a făcut câteva greșeli flagrante, care nu pot fi trecute cu vederea. În momentul nominalizării, Sorin a recunoscut că nu criteriile bazate pe performanțele sportive din competiție se află în spatele alegeri sale.

„De ceva timp am un vot în gând. Am jucat la strategia echipei, am încercat să o țin unită și am mers pe mâna tuturor și am zis să fac ce este cel mai bine. în echipa asta au fost greșeli impardonabile și aici nu mă refer la partea sportivă. Poate dacă nu ar fi fost acele greșeli nu aș fi avut acest vot.

Îmi asum acest vot cu orice risc, e ceva ce văd indivdual și individualist și am zis eu, le-am dat un sfat și Faimoșilor, să renunțe la veriga slabă din grup, dar nu din punct de vedere sportiv. Aș fi ipocrit să spun că persoana pe care o voi nominaliza este slaba din punct de vedere sportiv. Această persoană este Alin”, declara Războinicul.