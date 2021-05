Sorin explică de ce a dat un pas înapoi în "războiul" cu Albert: "Nici măcar nu am spus numele lui". Ce strategie are războinicul

In articol:

"Războiul" dintre Albert și Sorin durează de aproape 4 luni. Nu există ocazie să nu se contrazică sau să se certe. Albert recunoaște că nu au rezonat niciodată și din acest motiv, dar și pe criteriu sportiv, el a ales să-l voteze pe Sorin.

"Eu mi-am asumat votul. Eu nu am rezonat niciodată cu Sorin. Și am votat Sorin, pentru că Bogdan e mai nou. Și apoi el a zis că vrea să scoată adevărul la suprafață pe care îl știe toată lumea. Și atunci am răbufnit. Cum toată echipa i-a dat dreptate?", a spus Albert la o discuție cu colegii în junglă.

Sorin, despre "războiul" cu Albert

Sorin explică de ce a dat un pas înapoi în "războiul" cu Albert[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sorin spune că evită să mai dezgroape certurile vechi cu colegul său, însă nu se poate abține să nu intevrină atunci când este cazul, așa cum a fost la ultimul consiliu de eliminare, când l-a votat pe Albert.

"Nu am vrut să fie niciun incident. Pur și simplu domnul Dan mi-a dat cuvântul. Nici măcar nu am spus numele lui și s-a simțit și a început să vorbească peste mine. Poate până acum i-aș fi răspuns și ar fi continuat acea ceartă care continuă de 4 luni de zile. Nu am mai dat apă la moară, pentru că subiectul nu era între mine și el.

A dus-o iar spre victimizare. Eu aveam treabă cu publicul. Nici nu vreau să mai discut, subiectul Albert s-a închis, nu vreau să mă mai enervez pentru oricine.", a spus Sorin.

"A luat personal totul și nu am înțeles de ce că nu a zis nimic rău Sorin.

Sorin și-a cerut iertare de la părinții lui Albert, dar continuă certurile cu războinicul

Dacă suntem ok nu mai are rost să ne deranjăm.", și-a dat Andrei cu părerea.

Realizând că certurile cu Albert îl pot afecta la voturi, Sorin și-a cerut iertare în edițiile trecute la părinții lui Albert.

„De la ultimul incident care s-a întâmplat între Sebi și Albert, mi-am dat seama de niște chestii. Am analizat în ultima perioadă și am spus că trebuie să mă schimb. O să încerc să nu mai votez social, ci doar sportiv, pentru că eu am fost în competiția asta și în orice competiție cu inima pentru echipă. Asta fac și pentru echipa asta și sufăr de fiecare dată când se întâmplă ceva greșit.

Am încercat să taxez anumite persoane și arăt adevărul, să demonstrez ceva și mi-am dat seama că acasă e posibil să fiu văzut eu cel rău. Eu n-am fost niciodată un om rău, am fost mereu corect, familia și prietenii mă știu și sunt mândri de mine. Mă gândesc la cei dragi de acasă care știu ce încerc să fac în competiția asta și să arăt, iar restul lumii mă arată cu degetul și cred că e o mare durere în sufletul lor și am spus că trebuie să mă opresc.", a declarat Sorin în ediția din 8 mai.