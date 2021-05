Adevărul despre strategiile lui Albert Oprea de la Survivor România. Sindy rupe tăcerea: "S-a relaxat pentru că știa că rămâne"

In articol:

Sindy a fost eliminată de la Survivor România din cauza unor probleme medicale. Fosta concurentă a vorbit, astăzi, despre întreaga experiență din Republica Domicană, despre strategii, momente mai puțin plăcute, dar și despre foștii colegi de echipă.

În cadrul emisiunii Teo Show, Sindy a recunoscut faptul că abia după trei săptămâni a reușit să se acomodeze cu locul, efortul și jocurile.

Aceasta a mai adăugat că pentru femeile din competiție a fost mult mai greu, iar pentru ea lucrurile au devenit și mai dificile, fiind și o fire emotivă.

Însă, înainte de a părăsi competiția, Războinica a presimțit ceva. S-a dus și i-a îmbrățișat pe Marius și Andrei, chiar înainte de Consiliu, iar seara a fost eliminată.

Citeste si: Sindy de la Survivor a rupt tăcerea! Mesaj dur pentru hateri: „Cei care comentați aiurea...”

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

"A fost foarte cald, stateam mult de tot în căldură. Noaptea era frig, eu sunt foarte friguroasă și înghețam. Din punct de vedere psihic este foarte greu, mai ales pentru femei. Presiunea este foarte mare, eu oricum sunt foarte emotivă și aveam niște emoții de credeam că îmi sare inima din piept, mai ales atunci când eram la linia de start. Primele trei săptămâni au fost dezastru, apoi am început să mă reglez. Eu, fiind foarte grăbită, știam că o să îmi fie greu la final. Când nu ai răbdare, e greu să te concentrezi. Și era și Jador care urla atât de tare încât nu mă puteam concentra. (…)

Am avut un presentiment înainte să ies. Nu țin minte dacă am visat, dar am avut o presimțire dimineață. Nu am vrut să spun nimănui, dar chiar înainte de Consiliu i-am îmbrățișat pe Marius și pe Andrei și le-am spus că o să îmi fie foarte dor de ei." , a declarat Sindy.

Despre Albert Oprea, Sindy susține că acesta s-ar fi bazat pe faptul că este votat de lume și nu ar mai fi depus efort pentru a aduce puncte.

Sindy[Sursa foto: Captură KANAL D]

"Eu am urmărit tot show-ul înainte să intru. L-am susținut pe Albert când eram acasă. Și când am intrat l-am susținut, atunci el chiar aducea puncte. Apoi a avut o perioadă în care s- a întâmplat să nu mai ia puncte și să iasă tot timpul favorit. Am înțeles, nu e nimic rău să ieșit favorit. Dar eu consider că cel care este favorit ar trebui să aducă puncte. A avut o perioadă destul de proastă, noi am încercat să-l împingem de la spate. Recunosc, s-a cam exagerat, mai ales din partea lui Sorin și poate s-a creat o mică presiune și din cauza asta.

El a ieșit tot timpul favorit și s-a relaxat pentru că știa că rămâne în show chiar dacă nu aduce puncte. S-a văzut că mereu era relaxat. Am încercat să îl ajut. Eu voiam să îi spun să facă ceva, am stat cu el, îi arătam cum să arunce și cred că lumea a văzut altfel, că eu am trecut pe partea lui Sorin. Uneori, la jocuri foarte importante, l-am rugat atât de frumos să fie atent și să ia punctul.", a mai adăugat fosta Războinică.

Sindy îi caracterizează pe Războinici

În continuare, fosta concurentă de la Survivor România și-a mai caracterizat și foștii colegi de echipă.

Citeste si: EXCLUSIV Cum s-a accidentat Sindy de la Survivor România. Ne-a spus chiar ea imediat cum a ajuns în țară: ”Nu puteam să-mi mișc piciorul”

Mellina: O persoană minunată, o adevărată luptătoare, nu i-a fost frică niciodată!

Maria: Puternică, tare puternică psihic

Mari: Competitivă

Musty: Are o inimă bună

Roxana: Drăgălașă

Sorin: Ambițios tare

Starlin: E foarte drăguț

Andrei: Cea mai corectă persoană pe care o cunosc

Alin: Ambițios

Echipa Războinicilor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Romina: Talentată

Marius: Incredibil, în sensul bun

Maria: Talentată

Vera: Faorte drăguță

Adelina: E minunată

Bogdan: Are ambiție

Albert: Inteligent, tot timpul gândește