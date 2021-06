Sorin Pușcașu, despre falsitatea lui Albert: ”N-am mințit niciodată”. Bogdan Urucu își spune părerea despre foștii colegi: ”Maria este fată, el ar trebui să fie bărbat”

In articol:

Sorin Pușcașu a fost unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România 2021. Pe ultima sută de metri, înainte să plece din competiția fenomen de la Kanal D din cauza medicale, Sorin a pus capăt scandalului cu Albert, cel care a ieșit favoritul publicului de multe ori.

Între Albert și Sorin a existat de-a lungul emisiunii un conflict, ce a stârnit vâlvă printre oamenii de acasă. După ce a ieșit de la Survivor, Sorin încă mai este întrebat despre fostul coechipier. Ei bine, un internaut i-a dat dreptate lui Sorin în legătură cu Albert, pe vremea când Pușcașu spunea despre Oprea că este fals.

” Eu n-am mintit niciodata cu nimic si n-am facut strategii. Daca facem strategii, jucam total altfel”, susține Sorin Pușcașu.

Sorin Pușcașu[Sursa foto: Instagram]

Bogdan Urucu și-a dat cu părerea despre scandalul din tabăra Războinicilor

Fostul războinic, Bogdan Urucu, a ținut să spună câteva cuvinte despre conflictul din tabăra albastră, dintre fete și băieți. ”Cata rautate. In primul rand, vreau sa precizez faptul ca nu am nimic cu Albert, nu am nimic cu Marius, cu Andrei, cu fetele nici atat. Vorbeam doar in contextul faptului ca, avand in vedere ca Maria este o fata de doar 20 de ani si ca jocul, nejocul, ce cred unii dintre voi ca a fost acolo, ca au jucat fetele murdar...pana la urma, Maria este o fata, iar Albert este un barbat, ar trebui sa fie. Cumva mi s-a parut urat faptul că dupa ce, perioada asta scurta de o luna in care eu am stat acolo, Maria i-a fost alaturi, iar acum el a facut-o sa planga... Prieteni sunt cu toți, chiar m-am intalnit si acum o saptamana si cu cei pe care nu i-am prins in competite. Imi doresc sa castige unul dintre razboinici si ata, indiferent care o fi el. Frumos ar fi ca pana la finalul competitiei sa se sustina unul pe altul, ca doar pe ei s-au avut de la inceput”, a spus Bogdan Urucu, despre scandalul dintre războinici.

Bogdan Urucu[Sursa foto: Instagram]