Sorin Pușcașu, primele declarații după ce a părăsit Survivor România 2021! Cum se simte Războinicul: „Este destul de grav...”

Echipa Războinicilor a mai pierdut un coechipier! Sorin Pușcasu a fost eliminat în ediția de sâmbătă seara din cauza problemelor medicale. El este un veteran al emisiunii Survivor România 2021, fiind în Republica Dominicană de mai bine de patru luni și jumătate. Cu ochii în lacrimi, Războinicul și-a luat la revedere de la colegii săi, inclusiv concurenții din echipa Faimoșilor.

Sorin Pușcașu a făcut primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2021, pentru Știrile Kanal D. Războinicul a mărturisit că îi este foarte greu să se obinuiască cu dormitul într-un pat normal. Chiar dacă și-ar fi dorit să mai rămână în emisiune, starea de sănătatea i-a adus lui Sorin finalul parcursului său în competiție.

„Vreau să le muțumesc tuturor celor care au fost alături de mine. Mi-ați dat o încredere foarte mare atunci când am văzut că sunt susținut. Scopul meu era să merg pe drumul meu neschimbat și asta m-a întărit să fiu același om de la început și așa voi fi în continuare. Nu mă simt foarte bine acum, nu pot să dorm într-o cameră normală. Aștept să ajung acasă să văd dacă mă readaptez. Mi-e dor să dorm în cabană cu colegii. Aseara nu am reușit să dorm decât câteva ore. Mă gândeam cum aș fi fost eu acum în cabană, să adorm instantaneu, așa cum fac de obicei”, a declarat Răzoinicul.

Sorin Pușcașu, primele declarații după ce a părăsit Survivor România [Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

Sorin Pușcașu de la Survivor, detalii despre starea sa de sănătate

Concurentul de la Survivor România 2021 a mărturisit că și-ar fi dorit să să concureze în continuare, chiar dacă starea sa medicală nu îi permitea acest lucru.

Problemele sale de sănătate sunt mai grave decât se aștepta, motiv pentru care nu a mai intrat pe traseu de trei săptămâni.

„Adevăratul motiv pentru care am plâns aseară este pentru că nu îmi doream ca acest capitol Survivor să se termine acum, să se termine așa. M-am ferit de accidentări, mi-a fost teamă cumva. De ce îți e frică, de aia nu scapi. Eu mi-aș fi dorit să continui chiar și așa, dar medicul nu a fost de acord. Am văzut rezultatele, este destul de grav ce am la genunchi. Am meniscul fracturat, un tendon aproape să se rupă, două tendoane inflamate, ceva probleme la rotulă din naștere. Sunt foarte multe și chiar nu mai puteam continua. Sunt o fire ambițioasă, mi-aș fi dorit să joc și într-un picior. M-am gândit la cei dragi, la cei de acasă, dacă i-aș întreba ce ar trebui să fac în situația asta. Sunt sigur că mi-ar fi spus să vin acasă”, a mai spus Sorin Pușcașu.