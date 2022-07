"S-ar putea să nu te mai trezești!" Sorina, fosta iubită a lui Nicolae Guță, este în stare critică! Ce decizie au luat medicii

In articol:

Cazul Sorinei Șerban, fosta parteneră a lui Nicolae Guță, a ajuns viral în mediul online, asta după ce mai multe fotografii cu artista, de pe patul de spital, au fost publicate pe internet.

Oamenii au demarat zeci de campanii și au reușit să strângă suma de care cântăreața avea nevoie pentru a fi supusă unei intervenții chirurgicale în Turcia. Cu toate acestea, se pare că Sorina nu va putea fi operată prea curând.

Motivul pentru care Sorina nu a putut fi operată

Starea Sorinei nu este deloc una bună. Chiar dacă a reușit să ajungă în Turcia, se pare că fosta iubită a lui Nicolae Guță nu poate fi operată momentan. Faptul că a rămas doar cu un singur plămân face și mai dificilă intervenția chirurgicală.

Cântăreața a declarat recent, în cadrul unei emisiuni TV, că medicii au fost nevoiți să amâne procedura și i-au cerut să se întoarcă peste două săptămâni: "Nu m-am operat pentru că nu s-a putut. Nu este vorba despre bănuți, este vorba despre starea în care m-am aflat, nu am avut oxigenul care trebuia, eu nu mai am un plămân. M-au ținut acolo sub tratament, mi-au ridicat saturația ca să mă pot întoarce în România, mi-au dat un tratament așa cum le-am spus și acum urmez tratamentul, după care, peste două săptămâni mă întorc pentru operație.", a povestit Sorina, în cadrul unei intervenții la TV.

Sorina, fosta iubită a lui Nicolae Guță [Sursa foto: Captură TikTok]

Mi-au spus: "Dacă te operăm, s-ar putea să nu te mai trezești!"

Doctorii din Turcia i-au explicat Sorinei și motivul pentru care refuză categoric să o opereze în aceste momente. Specialiștii i-au spus manelistei că intervenția chirurgicală i-ar putea fi fatală acum, în situația în care se află: "În primul rând, nu rezista plămânul... ultimul grad și, una peste alta, nu putea să mă opereze pentru că nu am avut nici oxigenul pe care trebuia să îl am în plămâni ca să pot rezista operației. Mi-au spus: 'Dacă te operăm, s-ar putea să nu te mai trezești!", a mai spus Sorina, în cadrul aceleiași emisiuni TV.