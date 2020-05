Ioana Simion, soția lui Ilie Năstase, a depus actele de divorț

In articol:

Ilie Năstase și Ioana Simion s-au căsătorit civil pe data de 25 aprilie 2019, la doar câteva luni după ce au decis să formeze un cuplu. Tensimenul era, la vremea respectivă, convins că frumoasa brunetă din Constanța avea să fie alături de el pentru totdeauna, însă relația lor s-a degradat rapid.

Nu este prima dată despre când fostul mare sportiv și partenera lui de viață se spune că sunt pe punctul de a se despărți, dar, de această dată, lucrurile sunt mai clare ca niciodată.

Ioana Simion a depus actele de divorț

La trei săptămâni după ce în presă au apărut primele zvonuri despre despărțirea lui Ilie Năstase de soția lui, Ioana Simion a depus actele de divorț prin intermediul avocatului, la Judecătoria Constanța.

Citeste si: Fosta soție a lui Ionel Ganea ar vrea să-l vadă pe fostul sportiv la închisoare: „Golanii care lovesc femei merită la pușcărie”

Se pare că fostul mare tenismen nu este de acord cu separarea oficială de Ioana Simion așa că, atunci când ea i-a propus să divorțeze pe cale amiabilă, la notrar, el s-a opus. Ba mai mult, i-a spus că nici la tribunal nu are de gând să se prezinte.

„Da, este adevărat, astăzi (n.r. -ieri) facem procedura. La tribunal, pentru că Ilie nu vrea să vină să semneze. A crezut că glumesc când i-am spus că divorţez. Nici acum nu crede. Îmi pare foarte rău, dar eu am răbdat, i-am dat timp să se schimbe. Nu s-a întâmplat nimic. Cert este că îi voi purta în continuare respect, vom rămâne prieteni. Dacă are nevoie de ceva, îl voi ajuta. Chiar şi acum vorbim, îl duc cu maşina unde are nevoie să ajungă, facem cumpărături. E normal să comunicăm. Dar doar atât. Nimic mai mult. Eu îmi doresc să fiu sănătoasă şi liniştită", a spus Ioana Simion iliepentru Click!.