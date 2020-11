Soția lui Ilie Năstase, primele declarații despre silueta de invidiat! Cum se menține în formă Ioana Năstase

Ioan Năstase [Sursa foto: Facebook]

Soția tenismenului, în vârstă de 45 de ani, are o siluetă de invidiat, însă aceasta este întreținută cu mari sacrficii. Ioana Năstase ne-a spus ce dietă ține și cum reușeșete să aibă un stil de viață cât mai sănătos.

Ioana Năstase, dezvăluiri despre dietă

Ioana a vorbit pentru prima dată și despre intervențiile chirurgicale. Se pare că frumoasa brunetă are o singură operație estetică la nivelul bustului, iar în rest a avut grijă mama natură să se ocupe de tot. Cu toate acestea, soția sportivului declară faptul că a avut și probleme de sănătate, tocmai pentru că își dorea să arate impecabil. Cu o masă pe zi și multe ore de masaj pe săptămână, vedeta reușește să se mențină în formă.

"Sunt foarte sinceră cu voi. Ce fac să arăt bine? Fac foamea. Da, pentru că după o vârstă se cam depune tot. La 22 de ani, după ce am născut, într-o lună, de la 75 kg am ajuns la 59 de kilograme. De atunci am încercat să mă mențin. Pe la 43 de ani am facut ulcer perforat și am fost operată de urgență. Fac foamea în continuare, deși am antecedente. Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți (n.r. râde în hohote).

Ioan Năstase[Sursa foto: Facebook]

Am meniul meu de foame, ca să zic așa. Dimineața beau un litru de apă și o cafea cu lapte. După-amiază mănânc ori mămăligă cu brânză și smântână, ori pește sau fructe de mare, ori o salată. Atât. Apoi, non-stop apă, seara un fruct și 4 masaje pe săptămână. Da, am o singură masă pe zi. Nu vă spun să faceți ca mine, pentru că nu e bine! Nu fac sport, doar masaj, care mă ajuta foarte mult. Chiar Ilie îmi spunea acum de dimineață «Băi, ai o piele și o carne tare pe tine, ca una de 20 de ani»!, și asta datorită masajelor. Nu am operații, în afară de silicoane, nu pierd vremea pe la esteticieni și saloane de înfrumusetare, dar recunosc, nu mănânc cum trebuie", a povestit pentru Click!, Ioana Năstase.

