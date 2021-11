Soția lui Jason Statham, Rosie, a pozat cu burtica de gravidă la vedere. Cum arată frumoasa mămică

In articol:

Cunoscutul actor, Jason Statham formează un cuplu alături de Rosie Huntington-Whiteley, model și actriță în vârstă de 34 de ani. Cei doi au impresionat lumea mondenă prin relația lor sinceră, dar și sudată de iubire.

Cuplul este în așteptarea celui de-al doilea copil, iar primele poze cu tânăra graviduță au fost postate.

Rosie, prima imagine în ipostaza de graviduță cu cel de-al doilea copil [Sursa foto: Instagram]

Rosie a ascus sarcina pentru câteva luni, iar primele reacții ale fanilor a au fost pe măsură la vederea fotografiilor. Modelul a pozat pentru o cunoscută revistă, moment prielnic de a face publică vestea cea mare.

Rosie a trecut prin momente de cumpănă după nașterea primului copil

Jack, în vârstă de patru ani este primul copil a cuplului Jason Statham și Rosie Huntington-Whiteley. La nașterea lui, Rosie a mărturisit că a trecut prin momente în care se gândea cât de greu îi va fi să se obișnuiască cu rolul de mamă.

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

„Pentru o perioadă, după ce am avut primul meu copil, am simțit o schimbare reală de identitate și un fel de regret pentru modul meu de viață anterior și cine eram... Simțeam că imi fuge pământul de sub picioare. Acum, am o mai mare încredere în mine”, a declarat într-un interviu pentru revista Porter.

Nașterea primului copil a făcut-o să vadă viața cu alți ochi

Fiind obișnuită mai mult cu atenția pentru identitatea sa fizică, Rosie a mărturisit că noua viață adusă de rolul de mămică a făcut-o să fie mult mai puternică și să ia deciziile mult mai ușor.

Jason Statham și fiul lui, Jack [Sursa foto: Instagram]

„Și, acum, la treizeci de ani, încrederea mea este mult [mai mare] și capacitatea mea de a lua decizii și de a nu mă bănui este mai puternică. Simt cu adevărat că viața mea este mult mai rotunjită.”, a adăugat Rosie.

Citeste si: Roxana Vancea, primele dezvăluiri în calitate de mămică! „Mă simt foarte bine, mă refac”. Când va putea merge cu bebelușul acasă