Soția lui Nosfe, totul despre ultimul mesaj de dragoste primit de la artist! Ce i-a transmis Mădălinei Crețan: "Este o linie fină acolo" | EXCLUSIV

In articol:

Moartea lui Nosfe a lăsat răni adânci în inimile prietenilor, colegilor de trupă și mai ales familiei. Mădălina Crețan a făcut dezvăluiri emoționante în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu, acolo unde a vorbit despre viața ei, după ce artistul a plecat dintre noi.

Iubirea dintre Noste și Mădălina Crețan a fost extrem de puternică. Lady Nosfe și artistul a trăit una dintre cele mai frumoase povești de dragoste și au știut mereu cum să își mențină flacăra aprinsă, mai ales prin gesturi, dar cu o însemnătate uriașă.

Un carnețel de mesaje era una dintre formele prin care cei doi comunicau. Nosfe avea obiceiul să îi lase soției sale câte un bilețel, în care îi spunea că o iubește sau îi făcea diferite urări pentru ziua respectivă. La WOWnews, Mădălina Crețan și-a amintit perfect de una dintre aceste note, pe care a găsit-o într-o dimineață acasă.

Mădălina Crețan [Sursa foto: Captură YouTube]

Mădălina Crețan păstrează toate carnețelele cu mesaje de la Nosfe

Bilețelele de dragoste au fost o formă de comunicare între Mădălina Crețan și Nosfe. Artistul și soția lui au ales gesturile mici tocmai pentru a păstra flacăra iubirii aprinsă. De cele mai multe ori, vedeta îi lăsa câte un bilet, într-un carnețel, prin care își exprima sentimentele.

Citește și: Motiv de sărbătoare pentru Speak și Ștefania! Cei doi au împlinit 6 ani de relație. Ce mesaj i-a transmis dansatoarea iubitului ei?

Gesturile erau reciproce, iar Lady Nosfe a povestit, la WOWnews, cum a început acest obicei al bilețelelor de dragoste lăsate în casă.

Citeste si: Rezultate BAC 2023: Verifică online nota obținută, pe EDU.ro! Notele la bacalaureat au fost publicate/ Rezultatele la BAC 2023 în fiecare județ/ Rata de promovare este de 72,8%- kanald.ro

Citeste si: Rita Ora, fără sutien la Paris Fashion Week. Vedeta a purtat o rochie transparentă| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

"Mai țin acele carnețele, erau și înainte și acum cu atât mai mult sfinte. Am postat săptămâna trecută un fragmențel din unul din ele.

Uneori mă abțin să vorbesc foarte mult despre povestea noastră tocmai pentru că mi se pare că este totul un mare clișeu și pare că am coborât noi acum din Casa Blanca, dar în egală măsură, atunci când aleg să o fac, mă gândesc că poate oamenii care cred că iubirea adevărată există doar în filme, văd că există și în realitate.

Citește și: Dorian Popa a primit un cadou de 10.000 de euro! Nu oricine poate primi o asemenea ofertă: „Îmi plătesc ei tot, deplasare și cazare”

Este o linie fină acolo, pentru că iubirea care există și în realitate, trebuie cumva întreținută și păstrată și hrănită. De ambii parteneri, iar una dintre metodele prin care noi am ales să ne hrănim această iubire, au fost aceste bilețele care nouă ne cauzau și ne plăcea să le găsim scrie, chit că erau doar trei cuvinte", a povestit ea, la WOWnews.

Mădălina Crețan și Nosfe [Sursa foto: Instagram]

Ce i-a spus artistul Mădălinei Crețan, într-unul dintre bilețelele de dragoste

Lady Nosfe a povestit și ce i-a transmis artistul într-unul dintre bilețele, pe care l-a citit recent. Nosfe îi scrisese Mădălinei că a ajuns acasă la ora trei, că o iubește și că abia așteaptă să o vadă în ziua următoare.

Citeste si: „Fetițele au fost martore la fapta tatălui lor. Acest monstru a lăsat cicatrici și traume în sufletul fetelor mele” Fiicele Danei Roba i-au povestit mamei lor traumele prin care au trecut- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate finale Evaluarea Națională 2023. Notele candidaților, după contestații, publicate pe Edu.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Fetițele au fost martore. Acest monstru a lăsat cicatrici și traume în sufletul lor”. Dana Roba, pregătită să rupă tăcerea. Afirmațiile sale dau peste cap tot ce se știa până acum- radioimpuls.ro

Citește și: Mesajul emoționant postat de Mădălina Crețan, pe internet! Este primul Paște pe care îl petrece fără regretatul ei soț, Nosfe: „O familie frumoasă este tot ce contează”

Soția artistului recunoaște că acum, în prezent, la mai bine de șase luni de la tragedie, toate aceste mesaje o ajută să își amintească de el și o transpun, pentru o scurtă perioadă, într-un moment frumos, în care el îi era alături.

"Au în continuare o mare însemnătate pentru noi. Chiar zilele trecute, când am citit unul dintre ele, m-am trezit râzând, nu plângând. Mi se pare un lucru extraordinar pentru că m-am transpus cu totul în amintirea aceea de atunci și pentru câteva momente, eu am avut parte de un sentiment frumos care mi-a cauzat un zâmbet", a mai explicat soția lui Nosfe, la Online Story by Cornelia Ionescu.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!