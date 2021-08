Soția lui Sebastian Chitoșcă, concurentă în sezonul 3 Survivor România?! Ce spune despre o posibilă participare

In articol:

Sebastian Chitoșcă a fost la un pas să joace în semifinalele Survivor România 2021, însă a fost eliminat cu câteva etape înainte. Totuși, el a fost alături de Zanni atunci când a căștigat trofeul, în ultima ediție a show-ului. Soția lui nu a pierdut nicio ediție a emisiunii fenomen de pe Kanal D și și-a susținut partenerul de viață în fiecare moment.

Timp de 6 luni cei doi au stat despărțiți, însă dulce a fost și revederea. Alexandra Chitoșcă cunoaște foarte bine greutățile din jungla din Republica Dominicană, nu doar pentru că a văzut la televizor, ci și pentru că fostul fotbalist i-a povestit totul cu lux de amănunte.

Ea și Sebastian Chitoșcă formează un cuplu de mai bine de șapte ani. Sunt foarte uniți, mai ales după câte obstacole au depășit împreună. Relația lor i-a impresionat pe telespectatorii Survivor România, care nu sunt numai fanii fostului Faimos, ci și ai ei. Astfel, de când soțul ei a participat la emisiunea de supravițure, ea a fost bombardată cu diverse întrebări pe rețelele de socializare. Oamenii au vrut să știe, pe lângă detalii despre viața personală și de cuplu, și dacă aceasta ar avea vreodată curajul de a merge la următorul sezon al Survivor România, iar răspunsul ei nu a întârziat să apară.

Alexandra Chitoșcă a surprins pe toată lumea. Soția fostului Faimos pare, totuși, un pic nedumerită, ea nefiind sigură că va putea face față supraviețuirii în junglă: „Hmm, bună întrebarea ta. Și da și nu....”

Sebastian și Alexandra Chitoșcă [Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă i-a trimis un mesaj soției sale din Republica Dominicană,de pe telefonului unui străin

Fostul Faimos a povestit că a recurs la un gest ce-l putea scoate afară din competiție.

Pe când se afla în camp, el a împrumutat telefonul unui străin și i-a dat soției sale un mesaj.

Alexandra: În primele săptămâni am fost foarte bucuroasă. Mai încolo a fost foarte greu, când mi-a trimis mesajul a fost capăt de linie.

Sebi: Sufletul meu ardea și îmi zicea să trimit mesaj. A durat 2 minute.

Am intrat de pe profilul dominicanului și i-am trimis mesajul. Am scris repede, am dat send și am plecat, eu nu am așteptat să primesc răspuns. Important era să știu că ea l-a primit.

În momentul ăla îmi era frică că o să ies din motivul ăla, dar eram fiert să ajung acasă, să îmi văd soția. Eu sunt un om foarte corect, nu îmi place să încalc reguli, nu îmi place să fur, dar conjunctura a făcut în așa fel încât să fac treaba aia.

Dar nu am făcut nimic grav. În mintea mea era doar ce crede ea despre mine, că nu o mai iubesc de stau atâta. Am trecut cu bine peste acel moment. Na, ce să zic. Am făcut-o, au spus cei doi pentru WOWbiz.ri, în urmă cu ceva timp.