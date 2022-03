Soția lui Ștefan Stan s-a confruntat cu probleme serioase la naștere. Artistul a crezut că Simona nu va putea supraviețui: "Am trăit cu impresia asta, nu exagerez cu nimic"

In articol:

Ștefan Stan a fost recent invitat în platoul "Teo Show". Artistul a vorbit despre problemele de sănătate cu care soția lui, Simona, s-a confruntat pe parcursul sarcinii, dar mai ales după ce a născut a doua oară.

Ștefan Stan: Eu unul am zis că e "la revedere" Simona

Ștefan Stan a mărturisit că s-a temut pentru viața soției și a copilului său. Cea de-a doua fetiță a solistului s-a născut înainte de termen, iar acest lucru i-a provocat Simonei probleme serioase de sănătate. Nici sarcina nu a fost una ușoară, căci partenera lui Ștefan a avut nevoie de îngrijiri medicale în mod constant: "S-a născut mai devreme. Noi am tras cât am putut de mult, doar că Simona nu mai era deplasabilă. Într-un final nu am mai suportat nici noi, nici doamna doctor. A chemat-o, s-a întâmplat minunea, a venit frumusețea, ne-a ținut un pic în tensiune. Totul a decurs extrem de normal. După cinci zile de la externare s-au întâmplat lucruri nevoite de nimeni, așa a fost să fie.

Nimeni nu a vrut să facă rău nimănui. Eu unul am zis că e "la revedere" Simona. Am trăit cu impresia asta. Nu exagerez cu nimic. M-am speriat, eu nu sunt o fire care să se sperie ușor. Venea ambulanța la noi ca la...femeile alea de acolo, dacă le sun acum, știu și adresa și cine sunt, și de ce le chem. Adică la modul ăsta a fost. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și al prietenilor ne-am revenit. Suferința cea mai mare a fost la ea (n.r. la Simona). Atâta putere la o femeie eu n-am văzut în viața mea. A fost o sarcină extrem de grea de dus.", a declarat Ștefan Stan, la "Teo Show".

Cum se simte soția lui Ștefan Stan în aceste momente?

Soția lui Ștefan Stan nu a putut fi prezentă în emisiune, însă a reușit să intre în legătură directă, prin Skype. Simona a mărturisit că momentan se simte mai bine, însă nu vrea să vorbească despre ceea ce i s-a întâmplat, căci totul a fost precum un coșmar: "Acum sunt bine, încă nu am tăria să vorbesc despre asta. Parcă a fost un coșmar tot ceea ce s-a întâmplat.

Au fost mult prea multe, au venit toate, una după alta, dinainte să nasc, parcă simțeam că nu se mai termină. Când dădeam semne că mă simt mai bine, se întâmpla să fiu iarăși mai rău.", a mărturisit soția lui Ștefan Stan, în emisiunea amintită.