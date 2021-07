Soția tânărului mort în explozia de la Petromidia, mesaj emoționant pentru cei care formează un cuplu: "Iubiți-vă ca și cum ar fi pentru ultima dată!"

Iulian Atanasiu, alături de soția și fiica lui [Sursa foto: Facebook] 10:55, iul 19, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Olesea Atanasiu, soția bărbatului de 32 de ani mort la Petromidia, suferă enorm după pierderea partenerului ei. Aceasta a postat un nou mesaj pe contul personal, în care îi îndeamnă pe cei care se iubesc să își exprimele sentimentele, ca și cum ar fi ultima oară când s-ar vedea.

Soția lui Iulian, sfat pentru tinerii îndrăgostiți

Soția tânărului de 32 de ani trece printr-o perioadă foarte grea, după ce tatăl copilului ei a decedat în urma tragediei de la Năvodari. Iulian Atanasiu a fost găsit carbonizat, în urma incendiului devastator.

Soția bărbatului a postat un mesaj surprinzător, în care îi îndeamnă pe cei care și-au găsit jumătatea să își exprime mereu sentimentele și să prețuiască fiecare clipă împreună, pentru că, într-o zi, s-ar putea să fie ultima oară când o pot face: "Dacă acum când citești asta ai lângă tine jumătatea ta, lasă telefonul, sărută-ți dragostea și spune-i cât de mult îl/o iubeșți… Spre deosebire de mine, tu încă poți face asta, voi vă puteți lua în brațe și vă puteți șopti la ureche că totul va fi bine! Eu nu mai am asemenea posibilitate, eu doar am fost pusă în fața faptului împlinit. Dacă sunteți certați dar mai este loc de împăcare, lăsați orgoliile naibii și iubiți-vă, iubiți-vă ca și cum ar fi pentru ultima dată! Voi puteți face asta, mie nu mi s-a dat de ales. Dacă aveți vorbe rămase nespuse, e momentul să deschideți gura, nu uitați, voi aveți cui spune, eu nu mai am… Dacă sunteți supărați și aveți vreo durere, nu ascundeți lacrimile, puneți capul pe umărul de lângă voi și plângeți, voi îl aveți, eu nu mai am decât o pernă rece în care-mi plâng durerea mută și surdă, și oricât de mult nu aș striga, nu mai e nimeni să mă audă. Dacă aveți senzația că aveți probleme și vă doare, doar aveți senzația, doare atunci când ai senzația că dacă ai reuși să îți strigi durerea la adevărata ei intensitate s-ar rupe universul în două și s-ar șterge limita dintre văzut și nevăzut.", a scris soția tânărului de 32 de ani.

Olesea Atanasiu, distrusă de durere, după ce a treia victimă de la Petromidia a pierdut lupta cu viața

Iulian Atanasiu a fost prima victimă decedată în deflagrația de la Petromidia. Alți doi colegi de-ai bărbatului au fost transportați în stare gravă în străinătate, însă nici ei nu au putut supraviețui.

La aflarea veștii că și ultimul dintre cei trei a decedat pe patul de spital, soția lui Iulian a postat un mesaj plin de durere, în care își exprimă suferința prin care trece: "Nu credeam că sunt în stare să jelesc mai mult de-atât...În primă fază mi-a ars sufletul și tot ce aveam viu în mine, după asta mi-a plâns sufletul când credeam că nu mai am lacrimi, când am aflat de nea Mihai compresoristul (că așa îl știu eu de la Iulian)… iar aseară mi-a jelit și inima și sufletul din nou, și eu care credeam că am ajuns la maximă saturare, îmi imaginam cum se fac bine, apoi speram și mă rugam să nu sufere, măcar Marian să scape să pot merge la el, să povestim, să îmi povestească despre Iulian al meu, să îl rog din suflet să nu îl uite niciodată. Acum sunt toți 3 acolo sus împreună, acum rog în strigăt disperat pe absolut oricine citește acest mesaj, nu îi uitați, este singurul lucru care îl mai putem face pentru băieții noștri!!! Cel mai rău doare gândul că pot fi dați uitării… P.S. iar dacă vă întrebați ce fac băieții sus, vă zic eu, au plecat la pescuit. Pescuitul ar fi raiul lor!!!", a scris femeia, rămasă acum văduvă.