Soțul Georgianei Lobonț, implicat într-un scandal de proporții, în timpul unui concert al artistei. Jandarmii au intervenit de urgență. Rareș Ciciovan explică de la ce a pornit totul: "A venit, a ridicat mâinile la mine, a făcut circ"

Soțul Georgianei Lobonț a fost implicat într-un scandal de proporții chiar în urmă cu câteva zile, la un eveniment care s-a desfășurat într-o comună, unde artista a fost invitată să cânte. Ei bine, se pare că disputa a fost una pe cât se poate de aprinsă, căci a fost nevoie chiar de intervenția forțelor de ordine pentru a stăpâni spiritele.

Mai precis, Rareș Ciciovan a avut câteva neînțelegeri chiar cu viceprimarul respectivei comune. Oficialul ar fi vorbit foarte urât de soțul cântăreței și nu numai, căci ar fi aruncat cuvinte jignitoare în stânga și în dreapta tuturor celor din jur, așa că atunci când a auzit totul, Rareș Ciciovan l-a rugat să se calmeze, fapt care nu prea a fost pe placul viceprimarului, căci a început imediat să se certe și cu soțul Georgianei.

Din acest motiv, jandarmii au intervenit pentru a rezolva situația, iar oficialul a fost scos din incinta evenimentului chiar în cătușe.

„Georgiana era afară, la poze, a venit s-o cheme și s-a apucat să înjure. El înjura tot timpul pe hol și pe o femeie, din câte am înțeles era nevasta lui, a bruscat-o, a scuturat-o. Îi înjura pe toți și, până la urmă, am vrut și eu să vad cine e cretinul ăsta că numai circ făcea. Toți oamenii au văzut, dar le era frică să spună ceva. Așa se zicea, că era beat. El a venit acolo, înjura și eu i-am zis să se calmeze, să nu mai urle, îmi era mai mare rușinea mie. A venit, a ridicat mâinile la mine, a făcut circ, jandarmii de afară au văzut și l-au și scos încătușat afară. Am și semnat acolo, am făcut plângere, i-au dat contravenție. Un comportament de viceprimar care nici n-are rost de povestit. El a sărit calul foarte mult. Numai înjurături, brusca pe toată lumea… Doamna era nevastă-sa și normal că atunci când au venit jandarmii ea n-a mai recunoscut. Eu am rămas șocat când am văzut că nu știam cine e de face așa tămbălău. Primarul e mai în vârstă, dar el a fugit de acolo. Am terminat de cântat, cât am stat la poză… primarul a fugit că-l căuta să-l bată sau… habar n-am ce a zis. S-a comportat acolo foarte urât și eu m-am dus la el și i-am zis: «Vă rog frumos să vă calmați, nu mai înjurați». Că tot urla pe hol acolo că vine, că omoară, povești de le spunea grupului lui restrâns. Și a venit la mine cu «Tu ce vrei, mă? Tu cine ești?». Și când au văzut jandarmii că a pus mâna pe mine, că a zis că eu am pus mâna pe el, l-au încătușat și l-au scos. A făcut circ, a sunat el la 112… Îți dai seama, ca un om beat. Dar repet: toți oamenii au zis că e un om de doi lei și, vezi Doamne, era pe vremuri interlop local acolo, în sat, și lumea în fața lui nu zicea nimic. Și organizatorul ăla săracul… toate i s-au spart în cap. Era un bădăran, urla pe hol și nu știa că eu îl aud. În fond și în esență, e un om care nu-și merită locul acolo”, a declarat Rareș Ciciovan, pentru Cancan.ro.

Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț vor deveni părinți pentru a treia oară

Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț sunt în culmea fericirii, asta pentru că în curând vor deveni părinți pentru a treia oară.

Cei doi au fost extrem de entuziasmați de această veste, așa că au decis să împartă întreaga bucurie și cu fanii lor. La scurt timp după ce a făcut anunțul despre sarcină, cântăreața a povestit și cum a reacționat partenerul ei de viață când a aflat că va deveni tată din nou.

„Rareș plânge, mergem spre Arad, că acolo cântăm astăzi și nu îmi vine să cred. Doamne, ce bucurie, ce binecuvântare. Eu acum am făcut testul, acum am aflat, de o oră. Mâine mă duc sigur la Constanța (n.r. va merge și la control), avem spectacole pe litoral marți și miercuri. Dacă o să găsesc o clinică, un medic bun, fac un sondaj pe Instagram. Toată lumea e bucuroasă pentru noi, ne trimite mesaje. Sunt convinsă că o să îmi recomande mămicile de acolo din Constanța o clinică bună și merg să văd că abia aștept”, a spus Georgiana Lobonț, pentru un post TV.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan [Sursa foto: Instagram]